В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Прокуратура Кызылорды выявила факт необоснованного удорожания стоимости услуг по предоставлению справки, необходимой для получения водительского удостоверения, передает Kazpravda.kz

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В состав комиссии по проведению медицинского осмотра претендующих на право управления транспортом, входят участковый врач, врач общей практики, психиатр, офтальмолог и отоларинголог.

Однако в стоимость услуги справки №073/е (необходимой для водительского удостоверения) кызылординской городской центральной поликлиникой необоснованно включена оплата за услуги медсестер отдела терапии, офтальмологии и отоларингологии.

По результатам рассмотрения акта надзора стоимость услуг по выдаче справки была снижена с 5 700 тенге до 3 500 тенге и таким образом защищены права неограниченного круга лиц, отметили в Генпрокуратуре.