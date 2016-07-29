​В положении раба

630
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

В июле в полицию с заявлением обратилась жительница Караганды, сообщив о незаконном лишении свободы ее 52-летнего брата. Оперативно-розыскные мероприятия привели в Жанааркинский район, там полицейские и отыскали потерпевшего. Выяснилось, что с середины мая прошлого года мужчина против своей воли находился на зимовке, где его принуждали к выполнению хозяйственных работ.

В ходе следствия на той же зимовке обнаружены еще трое мужчин и женщина, давшие свидетельские показания. Проводится расследование. 

