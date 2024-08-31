В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии

Энергетика
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В поселке Бурабай Акмолинской области реконструирована и введена в эксплуатацию современная трансформаторная подстанция 35/10 кВ, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Объект будет обеспечивать электроснабжением поселок Бурабай, села Окжетпес и Молбаза Бурабайского района, который закроет дефицит электроэнергии туристической зоны. Также появилась возможность подключения дополнительных потребителей.

По словам генерального директора ТОО «Кокшетау-энерго» Досымхана Аралбаева, ранее установленное оборудование физически и морально устарело и ее мощности не обеспечивали потребности региона.

#Акмолинская область #электричество #поселок Бурабай

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