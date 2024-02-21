В поселке Майкаин Павлодарской области устраняют аварию на трубопроводе

Происшествия
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Роза Мустафина

В поселке Майкаин Павлодарской области 21 февраля произошло повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм. Повреждённый участок находится в 27 км от насосной Второго подъема  горводоканала Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz 

 

Оперативно на месте был организован штаб.

В акимате Павлодарской области сообщили, что отключение потребителей – жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.

На месте работают специалисты  ГКП «Горводоканал г. Экибастуз» и градообразующих предприятий - разрез "Восточный", ТОО "Инженерные сети" и другие, а также АО «Майкаинзолото», ДЧС Павлодарской области. Всего задействованы 10 бригад в количестве 95 человек и 40 единиц специализированной техники.

Известно, что на четырех участках проводятся земляные работы для определения возможного промерзания и завоздушенности в трубопроводе.

- Всего в течение дня произведены работы по вскрытию трубы на 11-ти участках водопровода, - уточнили в облакимате.

Дополнительно сформированы два звена. Они проводят обход внутрипоселкового водопровода для определения утечек воды и снимают замеры по давлению. Имеется запас воды в резервуаре объемом 10 000 куб. метров. Он рассчитан на двое суток для потребления 231 частных жилых домов, 58 жилых высоток, 71 юридического лица. Для жителей обеспечен подвоз питьевой и технической воды. В данных работах задействованы 10 единиц техники.

Работы будут вестись непрерывно до устранения повреждения.

#акимат #водоснабжение #трубопровод #Майкаин #повреждение #ПавлодарскаяОбласть

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