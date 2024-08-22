В пострадавшем от паводка районе Актюбинской области построили 63 дома

В целом, в Кобдинском районе строят 147 домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 54 дома в райцентре и 9 домов в селе Жарык. Дома полностью готовы к заселению. Также 118 семей, получившие компенсации на ремонт домов, привели в порядок свое жилье. Еще для 8 семей было приобретено готовое жилье.

Заместитель акима области Асылбек Есенбаев оценил ход строительных работ. Он напомнил представителям компаний-подрядчиков, что строительство должно быть завершено в установленные сроки.

В рамках противопаводковых мероприятий будут построены защитные дамбы «Урал-Уил», «Батыс» и «Саукайын». На три проекта выделен 991 миллион тенге.

Что касается дорог, в районе реализуется 9 проектов, на которые выделено свыше 1,8 млрд тенге. Так, компания ТОО «Актобе-КапиталСтрой» занимается капитальным ремонтом автодороги Кобда - Сарыбулак и подъездной дороги к селу Отек, средним ремонтом подъездных путей к селу Кок уй протяженностью 23,3 км и к селам Канай и Байтак.

ТОО «АКС СтройИнвест» ремонтирует подъездную дорогу к селу Жарык. А ТОО «ҚұрылысГрупп» - к селу Булак и приводит в порядок трассу Бестау - Жарсай. ТОО «Бабәк Курылыс» занимается строительством автодороги безымянной улицы в с. Кобда.

Завершен также ремонт в гимназии им. И. Тайманова в селе Кобда. 345 учащихся гимназии будут учиться в комфортных условиях.