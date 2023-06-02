В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента

Сегодня заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, данных на открытии первой сессии Парламента РК 8-го созыва 29 марта этого года и расширенном заседании Правительства РК 19 апреля текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В совещании приняли участие представители государственных и местных органов, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек», НПП «Атамекен», АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Ерулан Жамаубаев напомнил, что исходя из срочности решения поставленных перед Правительством задач, необходимо приложить максимум усилий по их своевременному и качественному исполнению.

Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков доложил о ходе выработки комплексных подходов по развитию среднего предпринимательства путем совершенствования налогового законодательства, Предпринимательского кодекса, системы государственной поддержки.

Жаксылыков проинформировал, что предлагается рассмотреть комплексные подходы по развитию МСП по 3 направлениям: институциональные меры, инфраструктурные стимулы и прямые стимулы. Разработанные подходы коррелируются с Концепцией развития МСП до 2030 года и выработаны совместно с государственными органами и бизнес-сообществом, включая НПП «Атамекен» и экспертов. Также предложено включить вышеуказанные подходы в План действий по реализации Концепции развития МСП до 2030 года.

Необходимо отметить, что распоряжением премьер-министра создана рабочая группа по выработке предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, в рамках которой вырабатываются подходы по развитию среднего предпринимательства с учетом предложений бизнес-сообществ.

Кроме того, на сегодня в соответствии с поручением главы государства Правительством разрабатывается проект нового Налогового кодекса.

Создана рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства. В состав рабочих групп вошли депутаты палат Парламента, представители государственных органов, НПП «Атамекен» и бизнес-сообществ.

Об обеспечении активного вовлечения бизнеса в реализацию национальных проектов через ГЧП и подушевого финансирования, в том числе в рамках национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», а также разработки комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере, доложил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков.

Также в ходе совещания участники рассмотрели вопрос пересмотра подходов к определению понятия «стратегические объекты», в том числе с введением понятия «стратегические объекты регионального значения» с внедрением соответствующих инструментов мониторинга и контроля.

Кроме того, обсужден вопрос разработки предложений по законодательному закреплению обязательного использования принципов открытого аукциона для доступа к основным факторам производства. На сегодня МНЭ отобраны основные и промежуточные факторы производства, предоставляемые способом аукциона и регулируемые отраслевыми законами.

О выработке дополнительных инструментов, обеспечивающих эффективный и качественный контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, распределении субсидий и государственных ресурсов проинформировал вице-министр финансов РК Ержан Биржанов. Разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам трансфертного ценообразования». Проектом предусмотрены:

- совершенствование методов определения рыночной цены;

- внедрение применения интерквартильного диапазона цен и требования к трехуровневой отчетности;

- возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах.

В рамках разработки нового Налогового кодекса планируется упрощение и систематизация норм, регулирующих порядок применения положений международных договоров по вопросам устранения двойного налогообложения.

В целях усиления контроля распределения субсидий и государственных ресурсов совершенствуется система управления рисками, разрабатывается новый «Профиль рисков немедленного реагирования».

Участники также обсудили вопрос об обеспечении усиления цифровизации денежных потоков и интеграции информационных систем банков второго уровня и органов государственных доходов.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.