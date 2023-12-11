В правовом поле

В Астане состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное обсуждению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения по обеспечению трудовых прав граждан.

В приветственном слове председатель комиссии Игорь Рогов поздравил участников заседания с Днем прав человека и 75-летием со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, отметив, что данный документ является, по сути, историческим манифестом, закрепившим фундаментальные основы уважения человеческого достоинства.

Казахстан в числе других государств тоже взял на себя обязательства твердо придерживаться норм Всеобщей декларации прав человека, ценностей демократии и верховенства права.

– Но, к сожалению, далеко не везде обеспечиваются права, в том числе право на безопасные условия труда. А все это происходит потому, что не все и не всегда соблюдают нормативы, правила, предусмотренные нашим законодательством, – сказал он.

К слову, с начала года в Казахстане произошло 16 социально-трудовых конфликтов. Большая часть из них затронула нефтегазовую, коммунальную сферы, а также горно-металлургическую промышленность. В основном граждане требовали увеличения заработной платы, улучшения условий труда.

Отметим, что в прошлом году подобных конфликтов было в три раза больше.

По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова, зафиксированные трудовые конфликты прошли в стихийном формате.

– Поэтому совместно с Федерацией профсоюзов мы активизировали праворазъяснительную работу по ведению коллективных переговоров. В Трудовой кодекс и закон о профсоюзах внесены изменения, конкретизировавшие этапность коллективно-трудовых споров и зафиксировавшие обязанность работодателей по созданию таких условий, при которых работники имели бы возможность проведения конференций, не доводя дело до забастовок, – отметил он.

В целом на сегодняшний день в Казахстане трудятся около 6,9 млн наемных работников.

– Основной задачей регулирования трудовых отношений является обеспечение баланса интересов сторон трудовых отношений. Мониторинговую работу ежедневно ведем совместно с местными органами по инспекции труда, – добавил первый вице-министр.