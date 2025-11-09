В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» во всех населенных пунктах региона продолжаются массовые мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В этот уик-энд на субботник вышли более 440 тысяч волонтеров, общественных деятелей, сотрудников государственных и частных организаций.

Только за день в городах, райцентрах и аулах было очищено свыше 41 тыс. улиц, 510 скверов и парков, 256 историко-культурных памятников, 1019 социальных объектов, 3603 производственных и предпринимательских объекта, а также прибрежные территории 332 водоемов.

В работах по саночистке было задействовано более 540 единиц спецтехники, на полигоны ТБО было вывезено более 19 тыс. тонн бытовых отходов.

Добавим, с начала года на территории области высажено более 255 тыс. саженцев карагача, тополя и ивы, превосходно приспособленных и адаптированных к природно-климатическим условиям региона.