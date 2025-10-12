В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, во всех населенных пунктах региона были проведены массовые субботники и мероприятия по посадке деревьев, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В результате были очищены улицы и парки, скверы и аллеи, территории вдоль автомобильных и железных дорог, берега водоемов. С целью наведения порядка и обеспечения санитарной чистоты родной земли объединились около 20 тысяч работников предприятий и учреждений, представителей интеллигенции и неправительственных организаций, волонтеры и эко-активисты. В городах и районах области было высажено порядка 13 тысяч деревьев.

В областном центре во всеобщей экологической акции вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым приняли участие прибывшие в Кызылорду с рабочим визитом депутаты Сената Парламента РК, а также общественные деятели, ветераны труда, городская молодежь.

Ими очищена территория и высажены деревья в парке «Коркыт ата». Это общественная зона отдыха расположена у памятника, установленного в 2002 году к 1300-летию выхода книги «Коркыт ата». В этом году парк реконструирован и стал удобным местом для прогулок и комфортного отдыха горожан, игр детей. Для посетителей установлены современные фонтаны, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы и приборы ночного освещения, проведена система озеленения и орошения.