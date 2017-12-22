​В приоритете будущее нации

Гульшара Абдыкаликова отметила, что приоритеты молодежной политики являются одними из ключевых целей Стратегии-2050. Как подчеркнул Глава государства, «наша молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело и эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни. Мы должны для этого создать все возможности, обеспечить самые благоприятные условия».

– Сегодня в Казахстане проводятся системные преобразования. Реализуется Третья модернизация страны, направленная на создание новой модели экономики, политическое реформирование и обновление общественного сознания. Особое место в этих процессах отводится молодежи, будущему нации, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

В ходе заседания были заслушаны доклады министров по делам религий и гражданского общества, труда и социальной защиты населения, национальной экономики, образования и науки о мерах по обеспечению занятости и трудоустройства молодых людей, в том числе сельской молодежи.

На сегодня в Казахстане насчитывается 8,5 млн человек экономически активного населения, из которых около 2,1 млн – это молодежь до 30 лет. По словам министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, за последние 15 лет уровень безработицы среди молодежи удалось снизить почти втрое – с 13% в 2002 году до 4% в 2017 году. Активная работа по поддержке молодых казахстанцев последовательно продолжается.

В результате реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на подготовку кадров с техническим и профобразованием направлена 21 тыс. молодежи, краткосрочным профобразованием охвачено 30,1 тыс. человек, микрокредиты получили 1,1 тыс. человек, трудоустроены 163,6 тыс. молодых людей.

В ходе заседания был одобрен План работы Совета по молодежной политике на 2018 год.

По итогам заседания Государственный сек­ретарь дала ряд поручений по вопросам обеспечения занятости и социальной поддержки молодежи.