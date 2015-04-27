Экономика
В присоединении к ЕАЭС заинтересованы 40 государств – Назарбаев
Эльмира Киргеева
К Евразийскому экономическому союзу желают присоединиться 40 стран мира. Об этом на брифинге в Акорде сообщил Президент Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он вновь отметил, что Евразийский экономический союз является очень необходимым проектом для стран–участниц.

"ЕАЭС критикуют за то, что просел товарооборот. Он уменьшился потому, что уменьшились цены на все наши товары. Это естественно и никоим образом не задевает суть союза, а суть – в создании Таможенного союза, открытых границ для труда и многом другом. Предприятия "переходят" из одной страны в другую, создаются совместные организации, то есть создается совместная база. Кризисы вечными не бывают. Когда они пройдут, ЕАЭС, надеюсь, покажет свою жизненность и станет лучшим примером на постсоветском пространстве, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – К нему проявляют желание присоединиться 40 стран мира".

Так, отметил он, Вьетнам, ряд стран Восточной Европы хотят иметь свободную торговлю с ЕАЭС.

"Центральным звеном является Россия, так как это мощная страна и от нее будет многое зависеть. Я думаю, что Россия выстоит в сегодняшних условиях, и санкции вечными не бывают. Да и в Украине война закончится, любая война заканчивается перемирием", – поделился мнением Лидер нации.

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