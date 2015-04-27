В присоединении к ЕАЭС заинтересованы 40 государств – Назарбаев





"ЕАЭС критикуют за то, что просел товарооборот. Он уменьшился потому, что уменьшились цены на все наши товары. Это естественно и никоим образом не задевает суть союза, а суть – в создании Таможенного союза, открытых границ для труда и многом другом. Предприятия "переходят" из одной страны в другую, создаются совместные организации, то есть создается совместная база. Кризисы вечными не бывают. Когда они пройдут, ЕАЭС, надеюсь, покажет свою жизненность и станет лучшим примером на постсоветском пространстве, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – К нему проявляют желание присоединиться 40 стран мира".



Так, отметил он, Вьетнам, ряд стран Восточной Европы хотят иметь свободную торговлю с ЕАЭС.



"Центральным звеном является Россия, так как это мощная страна и от нее будет многое зависеть. Я думаю, что Россия выстоит в сегодняшних условиях, и санкции вечными не бывают. Да и в Украине война закончится, любая война заканчивается перемирием", – поделился мнением Лидер нации.

К Евразийскому экономическому союзу желают присоединиться 40 стран мира. Об этом на брифинге в Акорде сообщил Президент Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.Он вновь отметил, что Евразийский экономический союз является очень необходимым проектом для стран–участниц.