В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау

Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау.

"Директор ТОО с марта 2017 по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил почти 400 млн тенге 119 дольщиков, – установило следствие. – В отношении руководителя товарищества санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

Проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка".