В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Мангистауской области продолжается расследование в отношении ТОО "Багис", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ РК

Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау.

"Директор ТОО с марта 2017 по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил почти 400 млн тенге 119 дольщиков, – установило следствие. – В отношении руководителя товарищества санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

Проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка".

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

 

 

 

#АФМ #расследование #Актау #жилье #строительство #хищения #Мангистауская область #дольщики

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