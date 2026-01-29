В проект Конституции внесены изменения касательно понятия и названия референдума – Мурат Абенов

Конституционная реформа
126

В рамках конституционной реформы предлагается внести изменения в Основной закон, касающиеся понятия и названия референдума. Об этом на пятом заседании Конституционной комиссии сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов.

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Вы знаете, что согласно тексту действующей Конституции написано «республиканский референдум». Тем не менее, референдумы должны проводиться по самым важным вопросам. Поэтому в названии референдума должно быть указано не форма правления, а единство народа, основное требование проведения референдума. В этой связи предлагается изменить его название с «республиканского референдума» на «Общенародный (национальный) референдум», – акцентировал он.

Мурат Абенов также прокомментировал обеспокоенность казахстанцев тем, что изменения в Конституции об утверждении «духовно-нравственных ценностей общества» связаны с религиозными ценностями. По его мнению, члены Комиссии должны рассматривать это новое понятие на основе давно существующего Конституционного принципа «Казахстан –светское государство, отделенное от религии и государства».

«Каждому гарантируется свобода вероисповедания. Предлагаемый термин «духовно-нравственные ценности общества» относится к общечеловеческим ценностям, общепризнанным. Этот термин является общепринятым и широко используется в этом смысле», – отметил депутат Мажилиса.

Кроме того, в рамках конституционной реформы четко прописано, что свобода научной, художественной, технической и иной творческой деятельности гарантируется непосредственно государством. Это предусмотрено в преамбуле Конституции и двух дополнительных статьях.

«На уровне Конституции государство берет на себя защиту понятия интеллектуальной собственности, авторского права, патентов, научных открытий и технических решений. Важно закрепить принцип, что государство обязано создавать условия для творческой и научной деятельности», – заявил Мурат Абенов.

#депутат #реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Расширяя образовательные горизонты
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
Учет животных: выявлены расхождения
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Под контролем – долгострой
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Страны, соблюдающие закон и порядок, входят в число самых б…
Народный Совет будет способствовать вовлечению общества в п…
Без научной свободы нет развития – член Национальной академ…
При создании нового Парламента мы отказались от лишних затр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]