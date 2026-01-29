В рамках конституционной реформы предлагается внести изменения в Основной закон, касающиеся понятия и названия референдума. Об этом на пятом заседании Конституционной комиссии сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов.
«Вы знаете, что согласно тексту действующей Конституции написано «республиканский референдум». Тем не менее, референдумы должны проводиться по самым важным вопросам. Поэтому в названии референдума должно быть указано не форма правления, а единство народа, основное требование проведения референдума. В этой связи предлагается изменить его название с «республиканского референдума» на «Общенародный (национальный) референдум», – акцентировал он.
Мурат Абенов также прокомментировал обеспокоенность казахстанцев тем, что изменения в Конституции об утверждении «духовно-нравственных ценностей общества» связаны с религиозными ценностями. По его мнению, члены Комиссии должны рассматривать это новое понятие на основе давно существующего Конституционного принципа «Казахстан –светское государство, отделенное от религии и государства».
«Каждому гарантируется свобода вероисповедания. Предлагаемый термин «духовно-нравственные ценности общества» относится к общечеловеческим ценностям, общепризнанным. Этот термин является общепринятым и широко используется в этом смысле», – отметил депутат Мажилиса.
Кроме того, в рамках конституционной реформы четко прописано, что свобода научной, художественной, технической и иной творческой деятельности гарантируется непосредственно государством. Это предусмотрено в преамбуле Конституции и двух дополнительных статьях.
«На уровне Конституции государство берет на себя защиту понятия интеллектуальной собственности, авторского права, патентов, научных открытий и технических решений. Важно закрепить принцип, что государство обязано создавать условия для творческой и научной деятельности», – заявил Мурат Абенов.