В пяти школах Астаны открыли кабинеты поддержки инклюзии

Образование
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В столичных школах обучаются порядка 2000 детей с особыми образовательными потребностями, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В пяти столичных школах появились инклюзивные классы нового формата, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Открыл инклюзивные классы Фонд «Самрук-Қазына».

Один из таких кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями появился в школе-гимназии № 97.

Он состоит из двух частей: просторные кабинеты в формате openspace для психолога, дефектолога, логопеда, а также гончарная мастерская. Во второй части расположен кабинет лечебной физкультуры (ЛФК). Площадь одного класса не менее 60 кв. м., что позволяет в комфортных условиях вести занятия для детей.

«В одной из школ столицы прошло открытие кабинета поддержки инклюзии, реализованного благотворительным фондом «Samruk-Kazyna Trust». В рамках проведения спортивного марафона фонд собрал более 100 млн тенге и в пилотном режиме реализовал 5 кабинетов поддержки инклюзии. Я считаю, что подобные кабинеты являются важной частью образовательного процесса. В столичных школах обучаются порядка 2000 детей с особыми образовательными потребностями. Мы планируем и дальше продолжать работу, чтобы в следующем году все школы столицы соответствовали международным стандартам.», – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.

В школе отметили, что педагоги и специалисты прошли специальное обучение. Также в течение года им будет оказано методологическое сопровождение.

«В рамках корпоративной социальной ответственности АО «Самрук-Қазына» комплексно поддерживает людей с особыми потребностями. Мы открыли 42 реабилитационных центра в регионах Казахстана, 10 спортивных комплексов. Более 1000 детей посещают наши адаптивные спортивные секции. Мы начали обучение молодежи с инвалидностью цифровым профессиям. В итоге мы охватываем помощью людей с самого рождения и всячески содействуем их социализации в обществе», - сказал председатель правления АО “Самрук-Қазына” Нурлан Жакупов.

Аналогичные инклюзивные классы нового формата начали работу в школе-гимназии № 22, средней школе № 36, школе-лицее № 59 имени К. Мынбаева и школе-лицее № 76 имени А. Бокейхана. Теперь более 150 детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в школах вместе со сверстниками.

Отметим, школы были определены Управлением образования Астаны с учетом востребованности и потребности для детей с особыми образовательными потребностями. Таким образом проект охватит образовательными и развивающими программами более 150 детей.

#Астана #школы #поддержка инклюзии

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