В рамках государственной программы «Архив-2025» специалисты Национального архива РК побывали в Томске и обнаружили ценные документы членов партии «Алаш»

История
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Асия Айтенова, сотрудник Национального архива РК

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) важная информация о представителях партии «Алаш» и лидерах Алашорды содержится в фонде I Сибирского областного съезда, проходившего в Томске с 8 по 17 октября 1917 года. Целью съезда было решение воп­роса об автономии Сибири. В спис­ке 10 делегатов от различных организаций Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской облас­тей были членами партии «Алаш» и будущими деятелями правительства Алашорды. Так, в документах съезда сохранились делегатские карточки Алихана Букейхана, Халела Габбасова, Сагындыка Дощанова, Алимхана Ермекова и других деятелей Алаша.

В карточках имеется следующая информация: фамилия, имя, отчество делегата, возраст, национальность, место рождения, политическая партия, в которой состоял или, как указано в карточке, «которой сочувствовал», наименование организации, от которой был делегирован на съезд, местонахождение этой организации. В дополнительную делегатскую карточку вносились номер делегатского билета и данные о роде занятий и образовании.

Протоколы заседаний I Сибирского областного съезда содержат сведения о выборах в его президиум от Семипалатинской области Алимхана Ермекова, от национальностей – Алихана Букейхана, о признании членами съезда с правом решающего голоса Алимхана Ермекова, Халела Габбасова, Ережепа Итбаева, Раимжана Марсекова. В стенограммах съезда, протоколах заседаний отразилась активная позиция Алихана Букейхана, который выступал с предложениями о будущем устройстве Сибири, разъяснял видение автономии казахами.

Для разработки проектов областного устройства Сибири и подготовки созыва Учредительного Сибирского областного съезда был избран Сибирский областной совет, в состав исполнительного комитета которого вошел Алимхан Ермеков. Ему же были поручены функции секретаря исполнительного комитета.

Следующий фонд, в котором хранятся документы о партии «Алаш», – это фонд Чрезвычайного Сибирского областного съезда, проходившего в городе Томске после I Сибирского областного съезда с 7 по 15 декабря 1917 года. В нем представлены делегатские карточки Айдархана Турлубаева, Исенгали Турмухамедова. Необходимо отметить, что эти документы в ГАТО хранятся как особо ценные, представляющие важное научное значение.

В документах фонда Сибирской областной думы, созыв которой был подготовлен в соответствии с решением Чрезвычайного Сибирского областного съезда, хранится переписка Сибирской областной думы с правительством Алашорды по различным вопросам. Это, к примеру, копия журнала заседания комиссии по рассмотрению записки представителей Алашорды (Алихана Букейхана, Алимхана Ермекова, заведующего военным отделом Алашорды Хамита Тохтамышева) об установлении временных взаимоотношений Сибирского правительства и Алашорды от 29-30 июля; запись разговора по прямому проводу Омск – Самара представителей Алашорды и комитета членов Учредительного собрания от 19 августа 1918 года о необходимости приезда членов Алашорды, особенно Алихана Букейхана, в Челябинск на совещание о формировании казахской армии.

Почерпнуть биографические сведения о представителях партии «Алаш» возможно, обратившись к архивным документам, содержащим личные дела студентов вузов города Томска. Так, в документах фонда Томского государственного университета отложилось личное дело Асылбека Джумановича Сеи­това. В деле имеется прошение Сеитова о поступлении на медицинский факультет от 31 августа 1913 года, три фотографии, аттестат зрелости об окончании Омской 1-й мужской гимназии в 1913 году, выписка из метрической книги Омского волостного муллы за 1894 год о рождении Асылбека Сеитова.

Особо следует отметить, что Асылбек Сеитов участвовал в работе II Всеказахского съезда в городе Оренбурге в декабре 1917 года, где вместе с Миржакипом Дулатовым был избран в состав президиума съезда, являлся делегатом I съезда врачей Казахстана, который проходил в Оренбурге в 1921 году. До расстрела в декабре 1937 года Асылбек Сеитов в течение ряда лет трудился в сфере здравоохранения, работал на самых сложных участках, в местах распространения эпидемий тифа, малярии, холеры, туберкулеза. Наряду с медициной занимался общественно-политической деятельностью, публиковался на страницах ежемесячного общественно-политического и литературно-краеведческого журнала «Таң».

В данном фонде имеются также дела других студентов-казахов, а также личное дело дочери Алихана Букейхана – Елизаветы Букейхановой-Садвокасовой, студентки медицинского факультета, поступившей в университет в 1920 году и проучившейся один год.

В документах фонда Томского технологического института (ныне политехнического университета) хранится личное дело студента Алимхана Ермекова, в котором в числе прочих документов имеется удостоверение Темирчинского волостного управления, выданное ему для поступления в Семипалатинскую мужскую гимназию, аттестат зрелости об окончании полного восьмиклассного курса Семипалатинской мужской гимназии с золотой медалью «при отличном поведении и прилежании» и успехах в науках, особенно физико-математических, мандат Комиссариата народного просвещения Казахской республики от 1920 года о командировании Ермекова в город Томск для окончания обучения в Технологическом институте.

Следует отметить, что в период 1841–1885 годов город Томск являлся резиденцией главного инспектора училищ Западной Сибири, в 1885–1919-е годы – попечителя Западно-Сибирского учебного округа, в ведение которого входили территории современных Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской облас­тей. Поэтому в фонде Управления Западно-Сибирского учебного округа ГАТО хранятся документы по истории народного образования на территории Казахстана. Попечитель и состоящий при нем Совет для рассмотрения учебных и административных вопросов направлял и контролировал работу по методике преподавания, вел переписку с органами власти о введении всеобщего начального образования, рассматривал дела о постройке и открытии гимназий и училищ. В документах указанного фонда имеется переписка будущего деятеля партии «Алаш» и Алашорды Ахмета Байтурсынова с попечителем Западно-Сибирского учебного округа о назначении учителя Байтурсынова делопроизводителем дирекции народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей.

В личном фонде Игоря Лозовского хранятся документы о выпускниках Томского технологического института: Каныше Сатпаеве, докторе геолого-минералогических наук, профессоре, первом президенте АН Казахской ССР; Алимхане Ермекове, известном деятеле партии «Алаш» и Алашорды, первом казахском профессоре-математике Арыктае Каюпове, члене-корреспонденте АН Казахской ССР.

Полученные из фондов ГАТО документы о жизни и деятельности членов партии «Алаш» и других видных представителях нашей страны представляют большую научную ценность для Казахстана,­ для исследователей, которые благодаря новым архив­ным источникам смогут восполнить пробелы в малоизученных страницах истории.

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