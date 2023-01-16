В рамках государственной программы «Архив-2025» специалисты Национального архива РК побывали в Томске и обнаружили ценные документы членов партии «Алаш»
История
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Асия Айтенова, сотрудник Национального архива РК
В Государственном архиве Томской области (ГАТО) важная информация о представителях партии «Алаш» и лидерах Алашорды содержится в фонде I Сибирского областного съезда, проходившего в Томске с 8 по 17 октября 1917 года. Целью съезда было решение вопроса об автономии Сибири. В списке 10 делегатов от различных организаций Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской областей были членами партии «Алаш» и будущими деятелями правительства Алашорды. Так, в документах съезда сохранились делегатские карточки Алихана Букейхана, Халела Габбасова, Сагындыка Дощанова, Алимхана Ермекова и других деятелей Алаша.