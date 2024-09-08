В рамках проекта расширения Карачаганака запущен новый газовый компрессор

Экономика
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Новый компрессор значительно увеличивает объем обратной закачки газа и способствует продлению процесса производства жидких углеводородов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

В рамках поручения Главы государства в рамках проекта расширения месторождения «Карачаганак» запущен 5-й газовый компрессор.

Новый компрессор значительно увеличивает объем обратной закачки газа и способствует продлению процесса производства жидких углеводородов.

Проект позволит еще больше нарастить производство газа.

Аким области Нариман Турегалиев отметил важность проекта для экономики не только региона, но и страны в целом.

«Глава государства в своем Послании на этой неделе отметил, что дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли является важной задачей. Запуск очередного газового компрессора в Карачаганаке позволит увеличить производство газа. Также уже запланирован запуск 6-го компрессора в 2026 году. Компания КПО активно участвует не только в развитии экономики страны, но и в реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни западноказахстанцев», - сообщил аким региона Нариман Турегалиев.

#ЗКО #Карачаганак #газовый компрессор

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