В рамках проекта расширения Карачаганака запущен новый газовый компрессор

В рамках поручения Главы государства в рамках проекта расширения месторождения «Карачаганак» запущен 5-й газовый компрессор.

Новый компрессор значительно увеличивает объем обратной закачки газа и способствует продлению процесса производства жидких углеводородов.

Проект позволит еще больше нарастить производство газа.

Аким области Нариман Турегалиев отметил важность проекта для экономики не только региона, но и страны в целом.

«Глава государства в своем Послании на этой неделе отметил, что дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли является важной задачей. Запуск очередного газового компрессора в Карачаганаке позволит увеличить производство газа. Также уже запланирован запуск 6-го компрессора в 2026 году. Компания КПО активно участвует не только в развитии экономики страны, но и в реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни западноказахстанцев», - сообщил аким региона Нариман Турегалиев.