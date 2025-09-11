В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Здесь помогают подросткам с ментальными и физическими особенностями. Обычно они заперты в своем маленьком мире, куда имеют доступ только их родители и товарищи из школы-интерната. Об этом как нельзя лучше знает основатель центра и мама ребенка с инвалидностью Асель Бекбаева. Она, реализуя свой проект, старается социализировать особенных детей, развивает их творческие способности и проводит профориентационную работу.

– Я пять лет шла к созданию цент­ра, где детей можно адаптировать к жизни в обществе, – рассказывает директор ОО «ACET inclusive» Асель Бекбаева. – Все началось с гранта в три миллиона тенге, благодаря которому я открыла маленькое производство. Тогда мы с двумя родителями детей с инвалид­ностью выпускали хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. Позже мы стали социальными партнерами Карагандинского индустриально-технологического колледжа по дуальному обу­чению. К нам на практику приходили студенты с особыми образовательными потребностями. Глядя на них, мы поняли, что им надо помогать.

Интеграционный центр в Караганде работает в рамках государственного социального заказа. Сейчас его посещают 30 юношей и девушек в возрасте от 16 лет и старше. При этом набор еще идет. Центр может принять до ста человек.

Подростков здесь делят на группы, учитывая их способности и психофизические возможности. Одних учат навыкам, которые нужны в быту, у других формируют профессиональные умения. Их учат шить, лепить полуфаб­рикаты из теста, готовить несложные блюда, а также варить кофе. В центре есть инклюзивное арт-кафе. Здесь молодежь с ментальными и физическими особенностями учится сервировать столы и обслуживать гостей. Это важно для тех, кто хочет связать свою жизнь со сферой общепита.

– Мы заключили меморандумы о сотрудничестве с двумя карагандинскими школами-интернатами, где учатся особенные дети, – продолжает руководитель интеграционного центра. – Хотим восстановить практику давно забытых УПК. Это особенно актуально сейчас, ведь 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. В интернатах ученикам старших классов чаще всего дают тео­рию, а к нам они будут приходить на практику. Мы понимаем, что работать с детьми с инвалидностью сложно, поэтому решили взять шефство над ними.

В штате интеграционного центра 11 специалистов, в числе которых социальные педагоги, психологи, культ­организатор, тренер по танцам и даже инструктор по адаптивной физкультуре. Каждый день особенные подростки начинают с зарядки. Ее проводят на огороженной спортплощадке с искусственным газоном, которую обустроили за счет местного бюджета.

Юные посетители центра «Бізбен бірге бол!» развиваются и творчески. Они занимаются декоративно-прикладным искусством, рисуют, играют в настольные игры и танцуют. Скоро в центре откроют музыкальное направление, здесь появится свой кукольный театр.

– Мы создаем безопасную, но открытую среду, где каждый сможет раскрыть свои таланты и в будущем обеспечить себя, устроившись на работу, – резюмирует Асель Бекбаева. – Нам помогают родители наших подопечных. Они выступают волонтерами, за что мы им очень благодарны.

