Проект реализован благотворительным фондом AYALA при поддержке партнеров и позволил создать полностью оснащенную комнату для сцеживания грудного молока. Здесь есть клинические молокоотсосы, удобные кресла, медицинская мебель, морозильная камера и другие необходимые принадлежности – все, что требуется для обеспечения малышей самым ценным питанием. За счет бюджетных средств был проведен ремонт.

Благодаря этому каждый недоношенный ребенок, который по состоянию здоровья не может быть приложен к груди, получает молоко исключительно от своей мамы – наиболее ценное и безопасное питание для формирования иммунитета и повышения шансов на жизнь.

Туркестанская область остается лидером по рождаемости в стране. По словам руководителя областного перинатального цент­ра № 3 Ардака Аязбекова, внедрение индивидуального банка грудного молока играет ключевую роль в выхаживании детей с критически низкой массой тела.

– В прошлом году в области родились более 60 тысяч детей, из которых 10 тысяч – в нашем центре, – отмечает Ардак Аязбеков. – Мы обслуживаем два города – Туркес­тан и Кентау, а также Сузакский, Отрарский, Сауранский районы с общей числен­ностью населения 545 тысяч человек. В этом году из 824 недоношенных детей спас­ли 32 ребенка с весом от 500 до 900 граммов. Через реанимацию за год прошли 207 малышей. В условиях стационара, когда ребенок по состоянию здоровья не может находиться на грудном вскармливании, индивидуальный банк помогает обеспечить каждого малыша молоком его собственной мамы.

Специалисты отмечают, что грудное молоко, признанное ВОЗ оптимальным питанием для новорожденных, значительно снижает риски осложнений и инфекций. Открытие банка грудного молока стало важным шагом в развитии неонатальной помощи в регионе и еще одним вкладом в сохранение жизней самых маленьких казахстанцев.