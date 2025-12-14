В регионе появился банк грудного молока

Хорошая новость
4
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Важный социально-медицинский проект организован на базе областного перинатального центра № 3. Индивидуальный банк грудного молока повысит выживаемость новорожденных. Это второй подобный проект в Казахстане после Алматы, направленный на спасение и укрепление здоровья недоношенных и тяжелобольных новорожденных.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализован благотворительным фондом AYALA при поддержке партнеров и позволил создать полностью оснащенную комнату для сцеживания грудного молока. Здесь есть клинические молокоотсосы, удобные кресла, медицинская мебель, морозильная камера и другие необходимые принадлежности – все, что требуется для обеспечения малышей самым ценным питанием. За счет бюджетных средств был проведен ремонт.

Благодаря этому каждый недоношенный ребенок, который по состоянию здоровья не может быть приложен к груди, получает молоко исключительно от своей мамы – наиболее ценное и безопасное питание для формирования иммунитета и повышения шансов на жизнь.

Туркестанская область остается лидером по рождаемости в стране. По словам руководителя областного перинатального цент­ра № 3 Ардака Аязбекова, внедрение индивидуального банка грудного молока играет ключевую роль в выхаживании детей с критически низкой массой тела.

– В прошлом году в области родились более 60 тысяч детей, из которых 10 тысяч – в нашем центре, – отмечает Ардак Аязбеков. – Мы обслуживаем два города – Туркес­тан и Кентау, а также Сузакский, Отрарский, Сауранский районы с общей числен­ностью населения 545 тысяч человек. В этом году из 824 недоношенных детей спас­ли 32 ребенка с весом от 500 до 900 граммов. Через реанимацию за год прошли 207 малышей. В условиях стационара, когда ребенок по состоянию здоровья не может находиться на грудном вскармливании, индивидуальный банк помогает обеспечить каждого малыша молоком его собственной мамы.

Специалисты отмечают, что грудное молоко, признанное ВОЗ оптимальным питанием для новорожденных, значительно снижает риски осложнений и инфекций. Открытие банка грудного молока стало важным шагом в развитии неонатальной помощи в регионе и еще одним вкладом в сохранение жизней самых маленьких казахстанцев.

#Туркестан #AYALA #банк грудного молока #грудное молоко

Популярное

Все
Собаки и кошки заговорили...
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Бум телефонного мошенничества, или Почему мы поддаемся на обман
Волшебство под бой курантов
В мире художественного слова
Еще одна ее душа
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Найти и сохранить
У опытных лидеров – достойная смена
Глава государства прибыл в Ашхабад
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Природный газ пришел и в Сабалак
В отдаленном селе области Жетісу открыли спорткомплекс
В канун праздника распахнул двери Молодежный ресурсный центр
В Петропавловске открыли пожарное депо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]