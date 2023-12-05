В режиме выживания

«Сердца Павлодара» – самый известный общественный фонд зоозащитников Прииртышья, да и в стране у него есть проверенные годами репутация и опыт. Десять лет существует этот Центр реабилитации раненых бездомных животных – не приют, куда принимают ставших ненужными питомцев, а именно центр, где больным и покалеченным кошкам и собакам спасают жизни.

В свое время местные власти выделили центру землю в микрорайоне «Авиагородок» – на участке были свалка и заброшенное здание. Простые горожане при поддержке спонсоров помогли волонтерам привести все в порядок – сделать первый ремонт, отопление, вольеры.

Много лет руководителем цент­ра была известная во всем Казахстане зоозащитница Мария Гребенкина. Без преувеличения – в Павлодаре Машу знают все. Во многом именно благодаря ее энергии, активной просветительской и информационной работе горожане помогали приюту. Мария старалась показывать в соцсетях, не приукрашивая и не опуская деталей, все этапы жизни волонтеров, центра, подопечных. Она рассказывала о проблемах общества в целом, о необходимости менять законодательство и была в числе тех общественников, кто принимал участие в разработке Закона «Об ответственном обращении с животными».

А недавно Мария переехала в Астану: в столице она занимается тем же – спасает животных. Команду «Сердец Павлодара» возглавила Кристина Гречка. Она мама в декрете. До этого много лет занималась профессионально волейболом и всегда помогала зооволонтерам финансово. После ухода из спорта появилось больше времени, поэтому она стала помогать физически. Увезти⁄привезти, собрать макулатуру, выезжала с командой Марии – то котят спасти, то щенят. Два года была модератором страниц в соцсетях – а это, к слову, тоже большой блок работы всех зооволонтеров. И потому неудивительно, что Мария доверила свое детище Кристине.

– Ушла только Маша, а животные остались. И они так же хотят есть, быть в тепле, им нужны лечение и забота. Так что мы без павлодарцев не справимся, – говорит Кристина. – Вот к нам вчера обратились пять человек. Хотя мы уже почти под завязку заполнены, но куда деваться – принимаем больных. Конечно, хочется, чтобы пристраивались те животные, которых мы уже вылечили. Но с этим тоже тяжело дела обстоят – за месяц бывает один счастливый случай.

А вот грустных историй – куда больше. Например, на днях сюда привезли двух собак из поселка ГРЭС Аксу, где неизвестные произвели отстрел. У одной собаки была пробита грудная клетка, и дротик попал в позвонок, поэтому собака погибла. А вторая сейчас проходит лечение.

В прошлом году павлодарский Центр реабилитации раненых бездомных животных буквально вышел на новый уровень – здесь открыли первую в Казахстане социальную ветеринарную клинику. Ее модульную конструкцию со всем дорогостоящим оборудованием зоозащитникам подарил меценат. Главной задачей клиники волонтеры называли льготную стерилизацию. И услугу эту «Сердца Павлодара» смогли сделать доступнее. Более того, проводят соответствующие операции здесь по инновационному методу Фонда Бриджит Бардо. Ну и плюс теперь у «Сердец Павлодара» свой ветеринар – Аина Бариева. А раньше всех больных животных, нуждающихся в экстренной помощи, волонтеры возили по частным клиникам, естественно, не бесплатно.

Клиника, как и весь центр, существует за счет пожертвований. Есть те, кто помогает регулярно, например, фирма «Шашлыки гиганты» снабжает обрезью и костями. Недавно приезжали и помогли с уборкой старшеклассники областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей.

Словом, от активности павлодарцев зависит буквально все, ведь собирают пожертвования не только на небольшие зарплаты команды, но и на все расходники, лекарства, комуслуги, корма, продолжающийся ремонт и так далее. Кстати, на первом этапе после открытия клиники на стерилизацию сюда привозили животных простые горожане и платили за эту услугу, хотя и по льготной цене – чтобы оправдать лекарства и ветинвентарь. Сейчас чаще всего доставляют кошек другие мини-приюты – такие же волонтеры, как и «Сердца Павлодара».

Но, как оказалось, открытие социальной ветеринарной клиники повлекло за собой и ряд проблем для волонтеров. Видимо, такая «конкуренция» и потеря определенного объема работы понравилась не всем, и на «Сердца Павлодара» началась волна нападок. Дело разборками в соцсетях не ограничилось. Странным образом выяснилась информация, что модульная клиника, которая стоит впритык к зданию самого центра, расположена на неоформленном за общественным фондом участке. Все попытки найти приемлемое решение пока заходят в тупик. И теперь волонтеры, помимо сборов на корма и нужды центра, ведут еще и сбор на оплату услуг юриста, чтобы клиника и дальше помогала спасать животных.