В Риддере добровольно сдали редкий револьвер XIX века

Фото: Polisia.kz

Мужчина обнаружил предмет, который оказался не просто металлом, а раритетным огнестрельным оружием с вековой историей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Понимая, что хранение любых видов оружия без регистрации является нарушением закона, горожанин не стал оставлять находку у себя. Мужчина обратился в отдел полиции города Риддера и сдал предмет в рамках республиканской акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Специалисты провели исследование, которое показало, что в руки полиции попал настоящий "ветеран" — револьвер системы Лефоше калибра 8 мм.

— Револьверы системы Лефоше — это легендарное оружие конца XIX века. Несмотря на то, что из-за отсутствия штатных боеприпасов установить пригодность к стрельбе не удалось, эксперты подтвердили заводское происхождение и историческую ценность предмета. Это редкий случай, когда найденный "осколок прошлого" был своевременно передан органам правопорядка, — отметили криминалисты.

Сейчас раритет поставлен на учет. Департамент полиции ВКО напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Это самый надежный способ обезопасить себя и окружающих, не нарушая закон.



