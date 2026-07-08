В Риддере добровольно сдали редкий револьвер XIX века

Закон и Порядок

Обычная прогулка в окрестностях реки Громотухи для 43-летнего жителя Риддера обернулась неожиданной находкой

Фото: Polisia.kz

Мужчина обнаружил предмет, который оказался не просто металлом, а раритетным огнестрельным оружием с вековой историей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Понимая, что хранение любых видов оружия без регистрации является нарушением закона, горожанин не стал оставлять находку у себя. Мужчина обратился в отдел полиции города Риддера и сдал предмет в рамках республиканской акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Специалисты провели исследование, которое показало, что в руки полиции попал настоящий "ветеран" — револьвер системы Лефоше калибра 8 мм.

— Револьверы системы Лефоше — это легендарное оружие конца XIX века. Несмотря на то, что из-за отсутствия штатных боеприпасов установить пригодность к стрельбе не удалось, эксперты подтвердили заводское происхождение и историческую ценность предмета. Это редкий случай, когда найденный "осколок прошлого" был своевременно передан органам правопорядка, — отметили криминалисты.

Сейчас раритет поставлен на учет.  Департамент полиции ВКО напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Это самый надежный способ обезопасить себя и окружающих, не нарушая закон. 

 

#ВКО #револьвер #реликвия

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