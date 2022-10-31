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В ритме жизни

Юлия Миленькая, Алматы

В Центральном государственном музее РК состоялся концерт группы японских барабанщиков SAI, приуроченный к 30-летию  установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.

Шоу барабанщиков SAI – невероятно завораживающее зрелище. Помимо профессиональной игры на нацио­нальных японских барабанах, исполнители Страны восходящего солнца удивили жителей и гостей Алматы своими артистичными трюками и яркими костюмами. Музыканты – передовые представители новой волны традиционного искусства исполнения на вадайко.

Группа SAI была создана в 2005 году как клуб при Токийском университете. В 2013-м музыкальный коллектив, играющий на национальных барабанах вадайко, начал выступать профессионально, сотрудничая с артистами самых разных жанров. К настоящему времени барабанщики дали более двух тысяч концертов в 25 странах и стали весьма популярными, в том числе в качестве героев рекламных роликов различных компаний с мировым именем. В рамках участия в официальных программах культурного обмена за рубежом, организованных Министерством иностранных дел Японии, группа участвует в мировых турне Sai World.

Главная особенность барабанов вадайко в том, что для их изготовления используются материалы исключительно природного происхождения. По словам специалистов, традиции этого искусства не допускают компромиссов, они передаются из поколения в поколение в неизменном виде, производя на свет все те же, знакомые с давних пор, японские барабаны. Для создания корпуса барабана используется прочная и отлично отражающая звук древесина дзельквы, которая принадлежит к семейству вязовых или ильмовых. Для ударной мембраны барабана вадайко берут воловью кожу. Ее великолепная элас­тичность и прочность – то, что нужно для отличного звучания.

Перед выступлением музыкантов в Центральном государственном музее РК выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Джун Ямад.

– Как вы все знаете, музыка – самый универсальный язык. И вся она существует в ритме, словно человеческая жизнь, продолжающаяся до тех пор, пока бьется сердце. В Японии традиционные барабаны вадайко всегда были священным и незаменимым атрибутом всевозможных праздников. А у Казахстана и Японии сейчас наблюдается хороший повод для празднования – 30-летие наших дипломатических отношений, – сказал господин Джун Ямад. – В этой Вселенной ничто не вечно – ни хорошее, ни плохое, поэтому под ритмы вадайко давайте подумаем о нашем общем будущем, в котором мы оставим позади зло и будем создавать и строить что-нибудь хорошее на благо всех людей.

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