Централизованный оборот электроэнергии введут в РК

Предполагается, что централизованный закуп сможет сравнять тарифы между регионами.

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В Казахстане планируют ввести централизованный оборот электроэнергии. Об этом сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, модель централизованной покупки и продажи электроэнергии вводится с 1 июля. Она призвана реформировать отрасль.

Как пояснил спикер, плановый дисбаланс в системе, прогнозируемая нехватка электроэнергии, неравные условия конкуренции из-за разных тарифов производителей и планы по строительству новых источников генерации, в том числе возобновляемых, продиктовали необходимость введения Единого закупщика энергии.

«Ожидается, что новая модель исключит спекулятивные операции при обороте энергии, сократит число непродуктивных посредников, минимизирует отклонения межгосударственных сальдо перетоков электроэнергии на границе», – прокомментировал Жандос Нурмаганбетов.

Согласно разработке, закупщик будет балансировать высокие тарифы вновь вводимых источников генерации, цены импорта во время дефицита, текущие тарифы станций.

Предполагается, что централизованный закуп сможет сравнять тарифы между регионами, подытожил вице-министр.