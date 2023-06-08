Чиновники больше не смогут использовать имущество коррупционеров

Автомобили, квартиры, дома, меха, украшения и другие арестованные ценные вещи перестанут передаваться госорганам и госкомпаниям на баланс после подписания проекта изменений в соответствующие правила Минфина.

Коллаж: Kazpravda.kz

На портале «Открытые НПА» разместили проект правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству», сообщает Kazpravda.kz.

Проект обновленных правил реализации или использования арестованного имущества ограничит список вещей, которые могут передаваться на баланс госорганов и госкомпаний. Его обсуждение продлится до 12 июня.

Согласно содержанию проекта, имущество, включаемое в реестр, до его продажи подлежит предложению государственным юрлицам посредством веб-портала для передачи на их баланс, за исключением имущества, указанного в приложении.

Проект изменений расширяет перечень имущества, которое не может быть передано государственным юридическим лицам на их баланс.

Перечень включен в приложение проекта и дополнен такими пунктами, как транспорт (за исключением транспорта медицинского назначения), планшеты; объекты незавершенного строительства; недвижимое имущество, за исключением административно-офисных объектов, объектов инфраструктуры; имущество, находящееся в долевой собственности; предметы одежды; обувь; часы всех видов и их части; бижутерия, предметы декора; чемоданы, сумки и аналогичные им товары; натуральный и искусственный мех и изделия из них; парфюмерная и косметическая продукция; продовольcтвенные товары и другое.

Передача имущества и закрепление его на балансе государственных юрлиц осуществляется в случае экономической целесообразности. Указанное в перечне имущество после проведения оценки стоимости будет выставляться на продажу, поскольку, как поясняется в сравнительной таблице, прилагаемой к проекту, хранение имущества осуществляется путем приобретения госзакупок соответствующих услуг и носит затратный характер.

Предполагается, что нормы проекта увеличат доходную часть бюджета, сократят расходы на хранение отдельного имущества на период его предложения государственным юрлицам, исключат факты передачи на баланс имущества, которое не соответствует уставным целям этого госюрлица.

При этом неизменными останутся нормы, регламентирующие экономическую целесообразность передачи имущества и закрепление его на балансе государственных юрлиц. Так, критериями данной целесообразности являются определение потребности в передаваемом имуществе у государственных юридических лиц в пределах натуральных норм положенности имущества, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан; целевое использование имущества и наличие производственной необходимости у государственных юридических лиц; финансовая обеспеченность по содержанию и эксплуатации принимаемого имущества.

Согласно действующим правилам и новой редакции, имущество, не реализованное по минимальной цене, пригодное для использования, будет предлагаться безвозмездно субъектам социальных услуг.