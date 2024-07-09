В России чаще стали использовать запрещенную пищевую добавку

В России случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы (мТГ), или «мясного клея», участились почти в 2,5 раза за последние два года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве», - рассказали газете «Известия» в пресс-службе одного из ведомств.

«Мясной клей» используется недобросовестными изготовителями при производстве творога, йогурта и мясной продукции, чтобы увеличить массу товара путем удержания влаги и для соединения несоединимых пищевых белков, говорится в публикации со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Добавка помогает значительно сократить цикл изготовления, в результате чего снижается себестоимость продукта, заключили в публикации.