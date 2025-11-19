В России доля онлайн-покупок одежды вырастет к концу 2025 года до 60%, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Объем рынка электронной коммерции продолжает расти, хоть и не такими темпами как раньше. К концу года он достигнет уже 16 трлн рублей, а к 2030 году составит 32-35 трлн рублей", - сказала она.

По ее словам, это сильно сказывается на экономике торговых центров.

"Например, уже к концу этого года доля fashion-покупок в онлайн сегменте вырастет до 60%. Таким образом, формат классических торговых центров требует трансформации", - сказала она.

Наиболее перспективным форматом, по ее мнению, является открытие гибридных многофункциональных центров, объединяющих функции маркетплейсов, точки выдачи и возврата заказов, примерочные и дополнительные услуги.