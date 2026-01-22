В России проверка психического здоровья станет частью медосмотра

Уже в марте работодатели получат право направлять сотрудников к психиатру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В России с марта работодатели получат право направлять сотрудников к психиатру. Новые правила уже стали предметом острых дискуссий: эксперты говорят о рисках давления на подчинённых, а в соцсетях обсуждают случаи неадекватного поведения на рабочем месте и растущий спрос на психиатрическую помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

С начала года тема психического здоровья россиян выходит в топ обсуждений — и не только из-за новых правил. По данным ВОЗ, более 1 млрд человек во всём мире живут с психическими расстройствами. В России, согласно статистике Минздрава, число таких пациентов достигло рекордного уровня за последние 10 лет.

Уже в марте работодатели получат право направлять сотрудников к психиатру. При этом речь не идёт о массовых проверках: мера коснётся работников, которые и раньше проходили обязательные медосмотры. Важно, что решение начальник будет принимать не самостоятельно, а по итогам обследования и на основании заключения врача.

– Всех работающих без исключения никто не будет и не имеет права направлять на психиатрическое освидетельствование. Только отдельные категории, а именно транспорт, правоохранительные органы, пищевая промышленность, общественное питание, образование — те, от кого зависит качество жизни, - поясняет член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Эксперты опасаются, что несмотря на участие медкомиссии, предоставление работодателям права направлять сотрудников к психиатру создаст дополнительные риски. По их мнению, механизм со временем могут использовать как инструмент давления.

– Я и более 80% россиян негативно относимся к этой практике, потому что направление на психологическую экспертизу может использоваться работодателем как давление на сотрудника, который, например, критикует руководство или вступает с ним в конфликт, - говорит HR-эксперт Юлия Цыганкова.

Авторы инициативы настаивают: цель нововведений — профилактика рисков и защита общества, а не контроль над сотрудниками. Процедура включает приём врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование. Однако по итогам заключения человека могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ.

 

