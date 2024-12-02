В ряде городов дежурные ЦОНы и спецЦОНы сменили адреса
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Со 2 декабря меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Госкорпорация «Правительство для граждан» опубликовало список актуальных адресов дежурных центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz
Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00 часов
Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00.
В субботу спецЦОНы работают до 13:00.