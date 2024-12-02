В ряде городов дежурные ЦОНы и спецЦОНы сменили адреса

Со 2 декабря меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» опубликовало список актуальных адресов дежурных центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00 часов

Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00.

В субботу спецЦОНы работают до 13:00.