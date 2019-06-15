V саммит СВМДА: Токаев предложил создать специальный Фонд для финансирования проектов и программ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в V саммите СВМДА, проходящем в Душанбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за гостеприимство, прекрасную организацию Саммита и поздравления, высказанные в его адрес. Он выразил уверенность в том, что председательство Таджикистана в СВМДА будет способствовать активному вовлечению Совещания в решение самых насущных вопросов азиатского региона.
Президент Казахстана подчеркнул, что предложенная в 1992 году в ООН Нурсултаном Назарбаевым идея о проведении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории азиатского континента.
"Сегодня СВМДА – это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты", – сказал Глава государства.
Отмечая всплеск конфликтов и эрозию механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, а также усиление международного терроризма, Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность растущими угрозами безопасности, идеологическими и этнорелигиозными противоречиями в регионе. В этой связи он обозначил необходимость системных и комплексных подходов к решению узловых вопросов азиатской безопасности и представил видение Казахстана по данной проблематике.
"Призываем всех друзей и партнеров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности Форума. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры", - заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил востребованность инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития. Глава государства подчеркнул, что составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки планов взаимодействия в масштабах Евразии, а в последующем и других региональных многосторонних институтов Азии и Европы.
"Одним из приоритетных вопросов повестки остается обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения. Поэтому вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию", – предложил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев особо выделил необходимость выработки совместных системных подходов к противодействию международному терроризму. По его словам, принятый на 73-й сессии Генассамблеи ООН и поддержанный 82 государствами Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма мог бы послужить отправной точкой при выработке предложений по упреждению угроз терроризма на пространстве СВМДА.
Глава государства также отметил актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания и предложил создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума. По мнению Президента Казахстана, Фонд может стать дополнительным стимулом деятельности Делового совета СВМДА и придаст импульс росту экономического благополучия всех государств-участников Совещания.
Другой актуальной сферой взаимодействия Касым-Жомарт Токаев назвал налаживание качественного экспертного сопровождения работы Совещания во всех его измерениях.
"Желательно усилить потенциал аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Считаем также своевременным всестороннее изучение вопроса о создании Совета мудрецов, который бы генерировал предложения для рабочих органов Совещания", – сказал Глава государства.
В завершение Президента Казахстана отметил, что реализация вышеизложенных инициатив может поднять сотрудничество государств-участников Совещания на качественно новый уровень, и выразил готовность Казахстана к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.
По итогам Пятого заседания глав государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была принята соответствующая декларация.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за гостеприимство, прекрасную организацию Саммита и поздравления, высказанные в его адрес. Он выразил уверенность в том, что председательство Таджикистана в СВМДА будет способствовать активному вовлечению Совещания в решение самых насущных вопросов азиатского региона.
Президент Казахстана подчеркнул, что предложенная в 1992 году в ООН Нурсултаном Назарбаевым идея о проведении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открыла новую веху в истории азиатского континента.
"Сегодня СВМДА – это авторитетная многосторонняя структура, объединяющая 35 государств азиатского региона и около половины населения нашей планеты", – сказал Глава государства.
Отмечая всплеск конфликтов и эрозию механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, а также усиление международного терроризма, Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность растущими угрозами безопасности, идеологическими и этнорелигиозными противоречиями в регионе. В этой связи он обозначил необходимость системных и комплексных подходов к решению узловых вопросов азиатской безопасности и представил видение Казахстана по данной проблематике.
"Призываем всех друзей и партнеров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности Форума. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры", - заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил востребованность инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития. Глава государства подчеркнул, что составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки планов взаимодействия в масштабах Евразии, а в последующем и других региональных многосторонних институтов Азии и Европы.
"Одним из приоритетных вопросов повестки остается обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения. Поэтому вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию", – предложил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев особо выделил необходимость выработки совместных системных подходов к противодействию международному терроризму. По его словам, принятый на 73-й сессии Генассамблеи ООН и поддержанный 82 государствами Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма мог бы послужить отправной точкой при выработке предложений по упреждению угроз терроризма на пространстве СВМДА.
Глава государства также отметил актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания и предложил создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума. По мнению Президента Казахстана, Фонд может стать дополнительным стимулом деятельности Делового совета СВМДА и придаст импульс росту экономического благополучия всех государств-участников Совещания.
Другой актуальной сферой взаимодействия Касым-Жомарт Токаев назвал налаживание качественного экспертного сопровождения работы Совещания во всех его измерениях.
"Желательно усилить потенциал аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Считаем также своевременным всестороннее изучение вопроса о создании Совета мудрецов, который бы генерировал предложения для рабочих органов Совещания", – сказал Глава государства.
В завершение Президента Казахстана отметил, что реализация вышеизложенных инициатив может поднять сотрудничество государств-участников Совещания на качественно новый уровень, и выразил готовность Казахстана к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.
По итогам Пятого заседания глав государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была принята соответствующая декларация.