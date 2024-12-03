В Саудовской Аравии появилось самое длинное в мире беспилотное метро

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Сеть беспилотного метрополитена начала работу 1 декабря с открытия трех новых линий (еще одна линия запустится в январе, а вскоре последуют еще две), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nаked-Science.

Общая протяженность метро составляет 176 километров: оно включает шесть линий, 84 станции и соединяет все главные места столицы, в том числе международный аэропорт имени короля Халида.

Эта сеть стала одной из крупнейших в мире систем общественного транспорта и самой большой системой беспилотного транспорта, рассчитанной на перевозку до 3,6 миллиона пассажиров в сутки.