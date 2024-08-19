В секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита

Крайне заразное заболевание может вызвать паралич и смерть

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Министерство здравоохранения сектора Газа объявило об эпидемии полиомиелита. Первый случай выявили у 10-месячного ребёнка, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ее исследователи обнаружили полиомиелит в шести образцах сточных вод, собранных в Хан-Юнисе и других местах в секторе Газа.

В конце августа и в сентябре начнутся два этапа вакцинации для предотвращения распространения вируса.

Полиомиелит – крайне заразное заболевание, которое в основном поражает детей в возрасте до 5 лет. Оно поражает нервную систему и в тяжёлых случаях может вызвать паралич и смерть.