"Заманили чипсами и газировкой": новые подробности изнасилования мальчика в Алматинской области

По словам местных жителей, это уже третий подобный случай в поселке, предыдущие два были скрыты от общественности.

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Первый канал «Евразия» рассказал новые подробности в деле об изнасиловании подростками 7-летнего мальчика в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

Как отмечают жители села Касымбек, подобное происшествие здесь происходит уже в третий раз.

«Местные жители рассказали, что родители детей, которые ранее подвергались насилию, не хотели огласки. А последний случай произошел 23 марта, на каникулах», - сообщает корреспондент телеканала.

Также, со слов матери пострадавшего мальчика, известно, что старшеклассники обманом заманили ее сына на окраину поселка. Они купили ему газировку с чипсами, и ребенок пошел с ними, не задумываясь. Тем более дети учатся в одной школе и живут по соседству.

Накануне сообщалось, что в отдел полиции Жамбылского района обратилась жительница села Касымбек с заявлением о том, что в отношении ее 7-летнего сына было совершено насилие сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков – 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом.

По информации полиции, по данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка 2011 г.р., возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 127 КоАП РК.

Сегодня в Общественном фонде по поддержке пострадавших от насилия «НеМолчи.kz» сообщили журналистам, что повесился отец мальчика 2008 года рождения, которого подозревают в изнасиловании.

Редакция Kazpravda.kz обратилась в областной департамент полиции за комментарием по данной информации. Департамент полиции сообщил, что ответят на запрос редакции после выяснения всех обстоятельств.