В селе Петровка Сандыктауского района Акмолинской области распахнула двери новая школа на 80 мест

Образование
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Событие для юных и взрос­лых сельских жителей и долгожданное, и радостное.

фото из архива райотдела образования

Порядка 60 школьников переступили порог новой, светлой и просторной школы, перейдя из старого здания 1967 года постройки.

В новой школе, оборудованной не хуже других современных, появился мультимедийный класс, укомплектованы необходимым кабинеты химии, физики, биологии, всюду появилась красивая и удобная мебель.

Два кабинета оборудованы для уроков труда, теперь мальчики и девочки занимаются отдельно. В школе есть и своя библиотека, которой в старом здании не было. Стало уютно и комфортно в просторной столовой, раньше она была совмещена с мини-центром. К слову, появилась возможность расширить и сам мини-центр, который в настоящее время посещают десять малышей.

Радует ребят и новый спортивный зал, ведь в старой школе спортзал, будучи аварийным, не работал. Конечно же, новая школа соответствует всем требуемым нормам безопасности.

Сельские жители благодарны подрядной фирме ТОО «Өркен» за проделанную в краткие сроки работу. Дело в том, что окончание объекта из-за того, что подвел прежний подрядчик, несколько затянулось. Перед новым подрядчиком были поставлены четкие задачи по срокам и качеству. Школа была сдана меньше, чем за год. Вес­ной рабочим останется лишь благоустроить прилегающую территорию.

Сельское учебное заведение – по-прежнему основная школа, рассчитанная на 80 мест. В конце января ее порог переступили 58 учеников, шестеро из них учатся в предшкольном классе. Педагогический коллектив трудится в полном составе – есть учителя-исследователи, модераторы и эксперты.

В день открытия в новой сельской школе побывал заместитель акима области Досулан Айтбаев, который поздравил сельчан от имени главы региона.

Пришли и взрослые петровцы. Сельчане с удовольствием знакомились со всеми новшествами, не меньше школьников радуясь тому, что отныне их дети будут учиться в таких прекрасных условиях.

#село #школа #Акмолинская область

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