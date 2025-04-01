На днях в село Улкен Жамбылского района прибыли представители местных влас­тей, чтобы ознакомиться с состоянием социальной и инженерной инфраструктуры.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как известно, именно этот отдаленный населенный пункт, расположенный на южном берегу озера Балхаш, выбран для строительства первой отечественной атомной электро­станции. Основанный в 1984 году, поселок изначально предназначался для строителей и специалистов, которых предполагалось задействовать при возведении на побережье Балхаша Южно-Казахстанской ГРЭС. С той поры здесь остались заброшенные многоэтажки, пустующий детский сад.

Но стройка не состоялась. В 2012 году, уже во времена независимости республики, здесь же началась подготовка к возведению Балхашской ТЭС с привлечением инвесторов из Южной Кореи. Однако и этим грандиозным планам не суждено было сбыться. В результате с конца 1980-х годов население Улкена сократилось более чем вдвое – с 4 тыс. до 1,5 тыс. человек.

Новый импульс развитию поселка должно придать строительство АЭС. В ходе встречи местных жителей с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым обсуждались проблемы тепло-, водо- и электроснабжения жилых массивов. Как заверил глава региона, будут учтены пожелания граждан и приложены все усилия для осуществления проектов, направленных на благоустройство Улкена.

Особое внимание сегодня уделяется вопросу обеспечения сельчан качественной питьевой водой. На встрече сообщалось о ходе модернизации сельского водозабора, а также строительства врачебной амбулатории, ввод которой намечен на август текущего года.

Глава региона дал ряд поручений своему заместителю Асету Масабаеву, акиму Жамбылского района Нурлану Ертасу и главе села Улкен Кенжемурату Касенову. Прежде всего необходимо провести инвентаризацию, а затем ремонт пустующих жилых домов. Для повышения туристического потенциала региона планируются благоустройство побережья озера Балхаш, реконструкция разбитых дорог.

Кроме того, в поселке будет создана индустриальная зона, на территории которой разместятся вспомогательные и сопутствующие объекты малого бизнеса. Эти предприятия будут обеспечивать необходимыми стройматериалами строительную площадку будущей атомной станции.

В рамках рабочей поездки делегация акимата области посетила рыбный завод ТОО «Абылхайыр». Ежегодно здесь производят до 350 тонн филе судака, продукция экспортируется в страны Евросоюза. Обеспечивая работой сельчан, единственное на селе производственное предприятие играет роль градообразующего.

Как подчеркнули представители местной общественности, в связи с грядущим строительством АЭС их захолустный, пришедший в запустение поселок имеет все шансы вырасти и стать комфортным для жизни и работы.