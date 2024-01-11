В Семее ветер повалил главную ёлку на городской площади

В соцсетях появилось видео , как минувшей ночью в Семее сильный ветер снес главную елку на центральной площади города, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации городского акимата, подрядная организация сразу выехала на место и демонтировала упавшую елку.

"Во время инцидента никто не пострадал. Коммунальные службы среагировали оперативно и провели работу по ликвидации последствий", - сообщили в пресс-службе ДП Абайской области.

Также сегодня ночью в Павлодаре из-за штормового ветра упала главная елка города.