В Семее ветер повалил главную ёлку на городской площади
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В соцсетях появилось видео, как минувшей ночью в Семее сильный ветер снес главную елку на центральной площади города, сообщает Kazpravda.kz.
По информации городского акимата, подрядная организация сразу выехала на место и демонтировала упавшую елку.
"Во время инцидента никто не пострадал. Коммунальные службы среагировали оперативно и провели работу по ликвидации последствий", - сообщили в пресс-службе ДП Абайской области.
Также сегодня ночью в Павлодаре из-за штормового ветра упала главная елка города.