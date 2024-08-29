В Семее завершается строительство IT-колледжа

Сейчас в здании идет активная работа по укреплению материально-технической базы. Выполнен ремонт кровли, заменены инженерные сети отоп­ления, водоснабжения и канализации, смонтирована наружная подсветка, а также установлены новые окна. Через несколько дней завершатся отделочные работы.

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В колледже будет внедрена система так называемого «умного» отоп­ления и освещения, а гардероб будет полностью роботизирован.

В акимате области отмечают, что учебное заведение станет мес­том притяжения для перспективных IT-специалистов.

Цифровые технологии стремительно развиваются в области Абай: заключаются стратегические меморандумы с ведущими цифровыми компаниями, увеличиваются инвестиции в развертывание высокоскоростных интернет-сетей и расширение доступа к цифровым технологиям в районах региона. Создаются современные IT-центры, активно осуществляется подготовка кад­ров в сфере информационных технологий и оказывается всесторонняя поддержка школьникам и студентам, разрабатывающим новые цифровые проекты. На регулярной основе планируется проведение областного IT-фестиваля Steam fest «Digital Abai», где будут представлены лучшие инновационные проекты в этой сфере.

Активно проводится оцифровка туристических объектов с целью повышения их привлекательности и обеспечения комфорта для посетителей. Недавно завершился процесс цифрового преобразования ключевых турис­тических мест в регионе, подробные сведения представлены в приложении 2GIS. Теперь в нем доступны сведения об озере Алаколь, санатории «Барлык Арасан», музее Абая «Жидебай-Борили», пещере Қоныр-әулие, памятнике Козы-Корпеш и Баян-Сулу, озере Шошкалы, Святом ключе, Ырғызбай Ата, Баянбай Ата, а также об исторических курганах Елеке Сазы.

Приложение предоставляет детальную карту региона с автомобильными и пешеходными маршрутами, охватывающую инфраструктуру дорог, туристические тропы и предприятия, действую­щие на территории. Интерактивные карты и маршруты обеспечивают удобное планирование поездок. Карточки компаний содержат всю необходимую информацию, включая контакты, отзывы и оценки пользователей. Таким образом туристы могут быстро получить полные сведения о местах, которые они планируют посетить. Приложение также предоставляет информацию о зонах доступа, дорожных знаках, социально значимых объектах: больницах, аптеках, магазинах, банкоматах, кафе, АЗС, СТО, местах стоянки и других общественных местах.

Абайский регион не только следует за цифровыми тенденциями, но и активно формирует будущее, становясь плацдармом для инноваций, образования и международного сотрудничества.