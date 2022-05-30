В Сенате рассмотрят законопроект об интеллектуальной собственности

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором была утверждена повестка дня предстоящего заседания Палаты.

На очередном заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи».

Законопроект позволит повысить прозрачность и эффективность деятельности коллективных организаций и расширить возможности отечественных товаропроизводителей. Также документом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь.

Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.