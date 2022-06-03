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В Сенате состоялась встреча с наблюдателями миссии ТюркПА

Заместитель Председателя Сената Парламента РК встретился с наблюдателями Миссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран за проведением республиканского референдума в Казахстане.

В ходе встречи, в которой также приняли участие сенаторы Д. Нукетаева и Е. Мамытбеков, было отмечено, что Казахстан, как страна, внесшая свой вклад в создание и развитие ТюркПА, придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству в рамках данной организации.

Международные наблюдатели были всесторонне проинформированы о ключевых аспектах конституционной реформы, инициированной Главой государства, а также важности ее вынесения на общереспубликанский референдум.

«Вводимые в действующую Конституцию нормы нацелены на реализацию построения «Нового Казахстана», ставящего задачу восстановления справедливости и равноправия всех граждан Казахстана, установления системы сдержек и противовесов во власти. Это важное и необходимое условие для развития демократии и ухода от суперпрезидентской формы правления», - сказал Вице-Спикер Палаты.

Было подчеркнуто, что предстоящий референдум по изменению в Конституцию основан на требованиях и предложениях казахстанского народа.

От Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран во встрече приняли участие депутат Великого национального собрания Турции Реджеп Шекер, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова, депутат Милли Мажлиса Республики Азербайджан Хикмет Маммадов, Генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр

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