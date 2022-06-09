В Сербии прошел международный круглый стол на тему: «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии»

8 июня 2022 года в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога совместно с Посольством РК в Сербии проведен круглый стол на тему: «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии».

Модератором мероприятия выступил заместитель Председателя Правления Центра Н. Есимов.

В работе круглого стола приняли участие Посол РК в Сербии М.Атамкулов, Председатель «Узбекского этнокультурного цента города Нур-Султан» Ш. Пулатов, директор Управления по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами Министерства юстиции Сербии В. Роганович, Глава (реис-ул-улема) Исламской общины Сербии С. эфенди Насуфович, заместитель руководителя секретариата Патриарха сербского, священник Сербской Православной Церкви А. Пращевич, Белградский Архиепископ и Митрополит Римско-Католической Церкви С. Хочевар, Глава Еврейской общины в Сербии раввин И. Асиэль, Руководитель Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики П. Душан, Эксперт-религиовед, публицист Р. Кашутич, Генеральный директор Института исламских исследований Международного Исламского университета Исламабада (Пакистан) Мухаммед Зия Уль-Хак.

В ходе круглого стола Председатель Правления Центра Б. Сарсенбаев в своем видеообращении рассказал участникам о деятельности Центра и подготовительной работе к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, отметив, что данный форум является универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадкой, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным вопросам современности.

В целом участники круглого стола отметили, что Съезд получил широкое признание со стороны многих крупных международных форумов, работающих в области налаживания и развития диалога цивилизаций и религий, а также Съезд стал одними из крупнейших международных мероприятий в истории независимого Казахстана и имеет важное значение с точки зрения выхода Казахстана на международный уровень.