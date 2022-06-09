Официально
В Сербии прошел международный круглый стол на тему: «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии»

8 июня 2022 года в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога совместно с Посольством РК в Сербии проведен круглый стол на тему: «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии».

Модератором мероприятия выступил заместитель Председателя Правления Центра Н. Есимов.

В работе круглого стола приняли участие Посол РК в Сербии      М.Атамкулов, Председатель «Узбекского этнокультурного цента города Нур-Султан» Ш. Пулатов, директор Управления по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами Министерства юстиции Сербии В. Роганович, Глава (реис-ул-улема) Исламской общины Сербии С. эфенди Насуфович, заместитель руководителя секретариата Патриарха сербского, священник Сербской Православной Церкви А. Пращевич, Белградский Архиепископ и Митрополит Римско-Католической  Церкви С. Хочевар, Глава Еврейской общины в Сербии раввин И. Асиэль, Руководитель Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики П. Душан, Эксперт-религиовед, публицист Р. Кашутич, Генеральный директор Института исламских исследований Международного Исламского университета Исламабада (Пакистан) Мухаммед Зия Уль-Хак.

В ходе круглого стола Председатель Правления Центра              Б. Сарсенбаев в своем видеообращении рассказал участникам о деятельности Центра и подготовительной работе к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, отметив, что данный форум является универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадкой, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным вопросам современности.

В целом участники круглого стола отметили, что Съезд получил широкое признание со стороны многих крупных международных форумов, работающих в области налаживания и развития диалога цивилизаций и религий, а также Съезд стал одними из крупнейших международных мероприятий в истории независимого Казахстана и имеет важное значение с точки зрения выхода Казахстана на международный уровень.

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Знать и помнить – наш долг
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Храбрый поступок
Сообщение ЦИК
Процесс пошел!
Переобучить и трудоустроить
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Официально
Перед аграрным сектором стоят колоссальные задачи
Официально
Что изменилось в плане социальной защищенности казахстански…
Официально
Сенат усиливает работу по взаимодействию с экспертами и пре…
Официально
Пищевая безопасность - глобальная проблема человечества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]