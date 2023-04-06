Фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи создали мошенники

Фото: Kazpravda.kz

KASE предостерегает казахстанцев от сотрудничества с «представителями» биржи или брокерами, которые не имеют специальную лицензию по вопросам покупки ценных бумаг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи.

Так, недавно в сети появился фейковый сайт: http://kasekz2022.tilda.ws/, при этом официальный сайт KASE: https://kase.kz.

Как сообщается, биржа является организатором торгов и напрямую не работает с населением, являясь площадкой для сделок между финансовыми организациями.

Более того, организации, которые могут напрямую подключаться к торговой системе биржи и заключать в ней сделки, являются членами биржи.

«Большинство мошенников обращаются к гражданам через мессенджеры WhatsApp, Telegram, соцсети, электронную почту, а также звонят гражданам в качестве сотрудников биржи или брокерской организации и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги. Взамен злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета», - рассказали в KASE.

Далее, после перевода денег, мошенники сотрудничают с клиентом до момента, когда он изъявит желание вывести свои средства из брокерского счета.

Затем у горе-вкладчиков, как правило, возникают сложности в коммуникации с лжеброкерами. Более того, злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести всю сумму ранее вложенных средств.

«KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием биржи или ее работников для приобретения ценных бумаг или других активов на биржевых рынках», - заключили в KASE.

В организации напоминают, что у банка и у брокера должна быть лицензия. Также необходимо убедиться, что банк или брокер действительно существует и может обслуживать клиентов.