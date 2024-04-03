В сфере теплоэнергетики РК усилят госконтроль

Мажилис в среду на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О теплоэнергетике» с сопутствующими поправками, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, законопроект разработан в целях установления экономических и правовых основ для регулирования теплоэнергетической отрасли и обеспечения ее надежного и бесперебойного функционирования.

Законопроектом устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики, на основе плановых и программных документов.

Также законопроектом закрепляются компетенция правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

В соответствии с законопроектом уполномоченный орган и местные исполнительные органы осуществляют государственный контроль в области теплоэнергетики в формах внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и расследования. При этом уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов в области теплоэнергетики субъектами теплоэнергетики, эксплуатирующими тепловые сети систем централизованного теплоснабжения общего пользования и теплоэлектроцентрали, а местные исполнительные органы осуществляют контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов субъектами теплоэнергетики, эксплуатирующими котельные, тепловые сети в локальных системах централизованного теплоснабжения и потребителями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки.

Законопроектом устанавливается что функционирование и развитие теплоэнергетики областей, городов и районов областей осуществляется на основе долгосрочных и среднесрочных мастер-планов развития теплоэнергетики, разработанных (актуализированных) местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы.

В целях сбалансирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе интересов субъектов теплоснабжения и потребителей систем теплоснабжения в области теплоэнергетики вводится государственное регулирования цен (тарифов).

«При этом устанавливаются следующие критерии регулирования цен (тарифов): экономическая эффективность, то есть цены должны отражать экономические затраты (затраты, не превышающие обоснованные и эффективные затраты) с учетом планируемых инвестиций в развитии теплоэнергетики, а также возможной оптимизации эксплуатационных расходов, возмещение затрат, когда цены (тарифы) должны формироваться и устанавливаться с учетом обязательности обеспечения достаточного дохода регулируемым субъектам теплоснабжения для покрытия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, топливо, капитальные затраты, возврат инвестиций, а также получения разумной нормы прибыли, а также простота и прозрачность, что подразумевает, что правила и структуры цен (тарифов) должны четко пониматься, не должны быть чрезмерно сложными и должны быть прозрачными», - говорится в заключении.

Законопроектам вводятся нормы по обязательному учету тепловой энергии и теплоносителей и требования к энергосбережению, повышению энергоэффективности, при этом будут приниматься меры государственной поддержки для стимулирования повышения энергоэффективности при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, в том числе посредством развития систем централизованного теплоснабжения общего пользования.

В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены поправки, направленные, в том числе, на усиление государственного контроля в области теплоэнергетики, уточнение функций государственный и местных исполнительных органов, введение цифровой системы теплоэнергетики для оперативной передачи данных теплопроизводящими и теплотраспортирующими субъектами, разработку схем развития теплоснабжения соответствующей территориальной единицы.