В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»

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Ксения Денисова

В отличие от многих других массовых событий в культурной жизни мегаполиса фестиваль имеет свои особенности и характерные черты.

фото предоставлено организаторами

Любительских театров в Алма­ты немало, и это отдельное и самобытное явление в сценическом искусстве. По традиции они остаются народными: и в формальном финансовом смысле, и в реаль­ности. Но именно такая независимость позволяет им «идти своим путем», где есть место экспериментам, смелому новаторству, поискам новых форм и приемов для самовыражения – всему, что дозволено непрофессиональному театральному коллективу.

– Задумывался фестиваль как площадка для творческого обмена, где можно и себя показать, и посмотреть, как работают коллеги. Хочется, чтобы камерные театры не варились в собственном соку, а консолидировались. Хотя бы для того, чтобы вместе искать пути выживания, – говорит основатель фестиваля художественный руководитель камерного театра ЛТЕ и актер ТЮЗа им. Н. Сац Игорь Ермашов.

Фестиваль «Алматинская осень» не имеет аналогов, и его организаторам хочется, чтобы на него и в целом на любительское искусство обратили внимание. А пока камерные театры живут на голом энтузиазме – без государственной и спонсорской поддержки, зато число их поклонников неуклонно растет.

Постоянный участник фестивального конкурса – «Арт-убежище Bunker» – давно снискал зрительский интерес нестандартными эмоциональными постановками на самые актуаль­ные социальные темы. И в этом году приз «За лучшую режиссуру» забрал спектакль Bunker с говорящим названием «Народное сообщение».

Пять ведущих любительских театров представили жюри свои постановки. Участвовавший в его работе актер ТЮЗа им. Н. Сац Александр Красников считает, что дать общую оценку их качеству едва ли получится:

– Не было единого формата работ. Но можно говорить о самом главном качественном показателе: все спектакли сделаны с любовью. А то, что делается с душой, плохим быть не может. Сам дух фестиваля этому отвечает: артисты хотят показать то, что им самим нравится делать.

Впрочем, в отношении пос­тановки победителя фестиваля – Культурное пространство «ТеатРон» у жюри не было сомнений.

– «Барышня-крестьянка» у ребят получилась очень хорошей. И даже если они называют себя любительским театром, все у них получается профессионально. Можно, конечно, заметить, что недос­тает финансов на костюмы и декорации, но это никак не влияет на творческий подход, режиссуру, актерскую работу, взаимодействие партнеров. Верю, что у коллектива хорошее будущее, – говорит Александр Красников.

Известность и популярность камерным театрам Алматы приносят как раз интересные, талантливые и незаурядные артисты и «нестандартный» авторский репертуар. И неудивительно, что у большинства таких коллективов есть своя постоянная публика. На закрытии фестиваля «Алматинская осень» одна из таких фанаток решительно вышла на сцену с большим пакетом личных призов и подарков, чтобы одарить ими любимых актеров. В любительском теат­ре и такое возможно.

#театр #фестиваль #Алматинская осень

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