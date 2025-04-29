С 2023 года в школах по всей стране ежегодно открываются не менее 1 тысячи современных предметных кабинетов — по химии, физике, биологии, STEM-направлениям и робототехнике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РК.

Фото пресс-службы Минпросвещения РК

Как отмечает ведомство, открытие кабинетов проводится в рамках масштабной модернизации школьного образования, согласно поручению Главы государства об обеспечении равного доступа всех учащихся к современным и качественным образовательным ресурсам.

Только за последние два года в 2039 школах было оборудовано 3128 предметных кабинетов, в том числе 336 — по робототехнике. До 2029 года планируется открытие ещё 945 кабинетов робототехники.

«По данным Национальной образовательной базы данных (НОБД), сегодня в стране функционирует 1800 кабинетов робототехники, из которых 858 находятся в городских школах, а 942 — в сельских. Это свидетельствует о системной государственной политике, направленной на развитие цифровых и инженерных навыков у школьников вне зависимости от региона», – отмечает пресс-служба ведомства.

Эти усилия уже дают заметные результаты: казахстанские школьники всё активнее заявляют о себе на международной арене. Так, Казахстан является действующим трёхкратным чемпионом мира по робототехнике среди 190 стран. Только недавно на соревнованиях в США национальная команда вновь установила новый рекорд и уверенно подтвердила лидерство страны в сфере технического творчества.