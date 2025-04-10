В Шымкенте задержан гражданин из Центральной Африки с 1,5 кг синтетики а-PVP, которую сбывал через Тelegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Было установлено, что задержанный прибыл в Казахстан в 2020 году в поисках заработка и был игроком одной из местных футбольных команд.

Также в Акмолинской области задержан 45-летний мужчина, у которого при личном досмотре обнаружена дорожная сумка с 2 кг гашиша. Стало известно, что ранее он снимался в одном из отечественных сериалов, исполняя роль главаря преступной группы.