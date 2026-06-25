В Шымкенте при пожаре частных складов пострадали два человека

Происшествия

Спасатели МЧС ликвидировали крупное возгорание

Скриншот видео МЧС

В городе Шымкент на территории Енбекшинского района, в жилом массиве Исфиджаб, на территории частных складских помещений произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

"Произошло возгорание кровли складских помещений, разлитого дизельного топлива от грузового автомобиля, а также резиновых изделий, находившихся на территории объекта. В непосредственной близости от очага пожара находился грузовой автомобиль, заправленный дизельным топливом. В результате происшествия пострадали два человека. Оба получили ожоги и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

К ликвидации были привлечены 56 человек личного состава и 30 единиц техники.

Также на месте работали специалисты Центра медицины катастроф МЧС. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

#Шымкент #МЧС #пожары

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