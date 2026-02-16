В СКО будущим медикам рассказали о современной конституционной модели Казахстана

Конституционная реформа
164
Дана Аменова
специальный корреспондент

Дискуссионная площадка собрала более 20 студентов медицинского факультета

фото предоставлено организатором

В Петропавловске на базе Kozybayev University организовали дискуссионную площадку – «Современная конституционная модель Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи студенты медицинского факультета обсудили проект новой Конституции и предстоящие реформы с представителями медучреждений и сотрудниками университета.

Дискуссионная площадка собрала более 20 студентов медицинского факультета. Открывая встречу, Серик Бахтияр, директор медицинского факультета Kozybayev University, отметили, что работа над проектом велась открыто: на платформу обсуждения поступили тысячи комментариев и предложений.

По их словам, значительная часть формулировок обновлена, а в преамбуле и нормах документа впервые акцентируется человекоцентричность, роль науки и образования в развитии государства.

Отдельное внимание уделили переходу к однопалатному парламенту – Курултаю, который, согласно проекту, будет состоять из 145 депутатов. Подчеркивалось, что предлагается более сбалансированная система власти и расширяются механизмы участия граждан в управлении страной.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стала тема медицинской помощи. Студенты поинтересовались, обеспечивает ли проект достаточные гарантии права на квалифицированную медицинскую помощь и почему в тексте используется иная формулировка по сравнению с прежней редакцией.

Спикеры пояснили, что гарантии государства на оказание медицинской помощи сохраняются. Речь идет о гарантированном объеме медицинской помощи, который предоставляется гражданам, а также об экстренной помощи, оказываемой всем, включая иностранцев, находящихся на территории страны. Изменение формулировок, по их словам, связано с юридическими уточнениями, а не с отменой обязательств государства.

В ходе встречи также поднимались вопросы правовой защиты медицинских работников, необходимости для будущих врачей разбираться не только в клинических, но и в юридических аспектах своей профессии. Отмечалось, что без понимания своих прав и обязанностей невозможно выстроить грамотную профессиональную деятельность.

Также прозвучали вопросы о религиозных аспектах в медицине – участникам разъяснили, что государство остается светским, а нормы Конституции закрепляют равенство граждан и свободу совести, что формирует правовую основу для регулирования подобных ситуаций в рамках действующего законодательства.

Отдельно говорили о значении науки и образования. Спикеры подчеркнули, что в проекте особое внимание уделяется развитию человеческого капитала, академической среде и научной деятельности. По их словам, это важный сигнал для университетского сообщества и будущих специалистов.

В завершение участникам напомнили о предстоящем референдуме 15 марта и призвали ознакомиться с текстом проекта самостоятельно, чтобы осознанно принять участие в голосовании. Организаторы подчеркнули, что нынешний этап – исторический момент, в котором молодежь становится не наблюдателем, а полноценным участником конституционного процесса.

