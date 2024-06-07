Ключи от новых домов вручили в СКО первым 53 пострадавшим от паводка

Недвижимость, Паводки
29
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В области проводится комплексная работа по решению жилищного вопроса пострадавших жителей от паводка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Петропавловске в новом микрорайоне «Бірлік» вручили ключи от первых 53 новых домов пострадавшим от паводка, которые построены на средства фонда «Қазақстан халқына». Завод «ЗИКСТО»  приобрел бытовую технику и мебель для новосёлов.

Всего на средства фонда «Қазақстан халқына», корпорации Kazakhmys и АО «Kaspi» будет построено 700 домов. Все дома будут сданы согласно графику строительства. 

После церемонии вручения глава региона Гауез Нурмухамбетов посетил новые дома и поздравил с новосельем  семьи Оразгали Алдекеева и Юрия Тучина. 

«На сегодня уже около 300 семей подали заявку на получение новых домов в микрорайоне «Бірлік». Здесь будут проживать до 3 тысяч человек. Это будет настоящий «мини-городок» с развитой инфраструктурой. На средства меценатов уже начато строительство детского сада. Идет возведение «комфортной школы», - говорится в сообщении.  

 

#паводки #акимат #СКО #жилье

Популярное

Все
Айдаһар против лох-несского чудовища
Главное богатство – знание казахского
Грозит ли нам парад планет?
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
Повышать экологическую грамотность намерены в Южном Казахстане
Четверг станет днем чистоты
Где ваша совесть?! В недавно очищенных местах вновь появился мусор
Конституционный суд презентовал впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию
Сенаторы одобрили закон о масс-медиа
Ущерб за скот полностью возмещен
Шаг шагнешь – всюду древность...
Фейк ловит на эмоциональный крючок
В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса
Лети, лети за облака...
Никто не должен быть забыт
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

Читайте также

Как возмещают ущерб за погибший при паводках незарегистриро…
Более 700 пострадавших от паводков семей получили новые дом…
Половодье завершилось во всех регионах Казахстана
Паводок: более 63 тыс. людей вернулись домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]