Ключи от новых домов вручили в СКО первым 53 пострадавшим от паводка

В области проводится комплексная работа по решению жилищного вопроса пострадавших жителей от паводка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Петропавловске в новом микрорайоне «Бірлік» вручили ключи от первых 53 новых домов пострадавшим от паводка, которые построены на средства фонда «Қазақстан халқына». Завод «ЗИКСТО» приобрел бытовую технику и мебель для новосёлов.

Всего на средства фонда «Қазақстан халқына», корпорации Kazakhmys и АО «Kaspi» будет построено 700 домов. Все дома будут сданы согласно графику строительства.

После церемонии вручения глава региона Гауез Нурмухамбетов посетил новые дома и поздравил с новосельем семьи Оразгали Алдекеева и Юрия Тучина.