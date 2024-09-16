В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей

Паводки , Строительство
5
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Всего в регионе было приобретено 1 394 и отремонтировано 1 899 домов

Фото: пресс-служба правительства РК

Акимат Северо-Казахстанской области завершил заселение всех жителей, пострадавших от паводков, в новое и отремонтированное жилье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Всего в СКО было приобретено 1 394 и отремонтировано 1 899 домов. В Петропавловске было построено 700 домов, которые образовали новый микрорайон «Бірлік». Сегодня завершилось строительство еще 173 домов. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

«Хочу поблагодарить жителей за проявленную стойкость и отметить всех представителей бизнеса, причастных к восстановлению области. Это Фонд «Қазақстан халқына» в лице председателя правления Жамишева Болата Бидахметовича, Корпорация «Kazakhmys» в лице председателя совета директоров Огая Эдуарда Викторовича, компания «Kaspi» в лице председателя совета директоров Кима Вячеслава Константиновича, компания «KAZ Minerals Management» в лице председателя совета директоров Новачук Олега Николаевича. Без вас нам не удалось бы завершить такую масштабную стройку за 3,5 месяца», — отметил вице-премьер.

На сегодня в новом микрорайоне «Бірлік» компания «Kaspi» возводит детский сад, запланировано строительство школы на 600 мест. В скором времени на территории микрорайона будут проложены асфальтированные дороги и налажено автобусное сообщение.

«Сегодня получила долгожданные ключи. Я очень счастлива. Было очень тяжело. Но мы выдержали! Спасибо президенту, нашему государству, акимату и строителям, которые работали днем и ночью, чтобы поскорее построить нам дома. Раньше я жила в Подгоре. Теперь начнем новую жизнь в новом доме, заведу скот, огород», — поделилась эмоциями Алима Жаманкозова.

«Выражаю огромную благодарность всему Казахстану за помощь и поддержку. Раньше я жил в поселке Заречный большой семьей в доме на 70 квадратных метров. Теперь у нас большой и светлый дом в новом микрорайоне. Сегодня мы все очень счастливы», — сказал житель микрорайона «Бірлік» Даурен Хамзин.

Вместе с жителями Северо-Казахстанской области в свои новые и отремонтированные дома полностью заселились пострадавшие от паводков жители Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

#паводки #пострадавшие #СКО #жилье #строительство #заселение

Популярное

Все
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинско…
Народный штаб обсудил важность референдума по строительству…
Правительство выделило более полумиллиарда тенге на прогноз…
Cтроительство завода по выпуску полиэтилена начали в Атырау…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]