В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей

Всего в регионе было приобретено 1 394 и отремонтировано 1 899 домов

Фото: пресс-служба правительства РК

Акимат Северо-Казахстанской области завершил заселение всех жителей, пострадавших от паводков, в новое и отремонтированное жилье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Всего в СКО было приобретено 1 394 и отремонтировано 1 899 домов. В Петропавловске было построено 700 домов, которые образовали новый микрорайон «Бірлік». Сегодня завершилось строительство еще 173 домов. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

«Хочу поблагодарить жителей за проявленную стойкость и отметить всех представителей бизнеса, причастных к восстановлению области. Это Фонд «Қазақстан халқына» в лице председателя правления Жамишева Болата Бидахметовича, Корпорация «Kazakhmys» в лице председателя совета директоров Огая Эдуарда Викторовича, компания «Kaspi» в лице председателя совета директоров Кима Вячеслава Константиновича, компания «KAZ Minerals Management» в лице председателя совета директоров Новачук Олега Николаевича. Без вас нам не удалось бы завершить такую масштабную стройку за 3,5 месяца», — отметил вице-премьер.

На сегодня в новом микрорайоне «Бірлік» компания «Kaspi» возводит детский сад, запланировано строительство школы на 600 мест. В скором времени на территории микрорайона будут проложены асфальтированные дороги и налажено автобусное сообщение.

«Сегодня получила долгожданные ключи. Я очень счастлива. Было очень тяжело. Но мы выдержали! Спасибо президенту, нашему государству, акимату и строителям, которые работали днем и ночью, чтобы поскорее построить нам дома. Раньше я жила в Подгоре. Теперь начнем новую жизнь в новом доме, заведу скот, огород», — поделилась эмоциями Алима Жаманкозова.

«Выражаю огромную благодарность всему Казахстану за помощь и поддержку. Раньше я жил в поселке Заречный большой семьей в доме на 70 квадратных метров. Теперь у нас большой и светлый дом в новом микрорайоне. Сегодня мы все очень счастливы», — сказал житель микрорайона «Бірлік» Даурен Хамзин.

Вместе с жителями Северо-Казахстанской области в свои новые и отремонтированные дома полностью заселились пострадавшие от паводков жители Западно-Казахстанской и Костанайской областей.