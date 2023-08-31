В смертельный нокаут отправил знакомого житель Шымкента

Жителя Шымкента задержали по подозрению в убийстве мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Вечером 25 августа следственно-оперативная группа управления полиции Туранского района выехала на сообщение о найденном в микрорайоне Тельман трупе мужчины.

На теле 40-летнего горожанина были различные телесные повреждения.

Полицейские зарегистрировали дело по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», в рамках которого задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.

Как выяснилось, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел.

Задержанный находится под стражей. Проводится досудебное расследование.