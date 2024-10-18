Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы

фото Юрия Беккера

Словно на роскошный осенний бал, к павильону возле Центрального парка культуры и отдыха стекались необычные гости. Размеренно вышагивали кане-корсо и амстаффы, переваливаясь и пыхтя, семенили французские бульдоги, а «волшебные» на всю голову хаски нетерпеливо поглядывали по сторонам. Питомцев сопровождали целыми семьями.

Владельцы собак тащили с собой внушительный инвентарь. Чего тут только не было – пакеты с кормом и лакомством, вода, раскладные стулья, лежанки, клетки, щетки. Некоторые умудрились даже взять с собой арсенал настоящего салона красоты. Тут вам и фен, и расчески всех видов, ножницы, спреи, гели, собачий парфюм (и такое бывает) и даже специальные лампы и зеркала.

Лохматое хобби

Понять этот ажиотаж могут далеко не все. Для кого-то это сродни пиру во время чумы, а для других это и есть дело всей жизни. На фоне того, что в мире набирают популярность такие явления, как хоббихорсинг, а улицы городов заполняют квадроберы, сегодняшнее мероприятие выглядит как эталон нормальности, вполне себе адекватное и полезное дело.

Всепородная международная выставка «Созвездие псовых» – самое ожидаемое событие уходящего года для тех, кто в теме. А это руководители кинологичес­ких клубов и питомников, хендлеры, грумеры и, конечно же, сами владельцы и лохматые виновники торжества.

В Алматы съехались перспективные и титулованные четвероногие из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана – всего чуть больше 200 собак. Сопровождающих их людей было гораздо больше.

Участники выставки – холеные выдрессированные питомцы, лучшие представители породы и поэтому должны отличаться железными нервами и стабильной психикой. Неуравновешенное поведение, агрессия, излишнее любопытство, апатия – и рейтинг стремительно идет к нулю. Выставочная собака – это больше, чем просто друг, за каждым вышколенным хвостиком стоят сотни людей, годы тренировок и селекционной работы. Победа одной собаки оборачивается успехом целой армии сопровож­дающих специалистов.

– Выставки – это не просто блажь, их необходимо проводить, чтобы вести отбор лучших собак, – говорит директор клуба служебного собаководства «А. Сириус» Ольга Мамонова. – Это необходимо для определения класса собаки, подойдет ли она для размножения, выставочный ли у нее уровень или же она просто компаньон. Ну и в целом – это красивое зрелищное мероприятие, сопровождаемое солидной инфраструктурой.

С инфраструктурой действительно все на высшем уровне. Тут и корма премиум-класса, и специальные игрушки для собак, и амуниция с лакомствами. Питание таких питомцев – отдельная история. Здесь не угостишь борщом или кашей, как дворового бобика. Споры в этой нише разгораются нешуточные, похлеще чем между лыжниками и сноубордистами. Так чем же кормить? Натуральными продуктами или же сбалансированными промышленными кормами?

Хищные вегетарианцы

– У меня две собаки – доберман и хаски, живущие в квартирных условиях, – рассказывает Бахтияр Салыкжанов. – Покупаю сухой корм, это очень удобно, и в нем подобран идеальный микронутриент­ный состав. А натуральное кормление – это слишком сложно и в условиях квартиры нереально.

С этим утверждением не соглашаются породники американских стаффордов. Кормить собаку натуралкой, как они говорят, очень даже несложно. Татьяна Подколзина – ветеринарный диетолог, она не просто сос­тавляет индивидуальный план питания, но и готовит сама ПП-шные рационы для своих подопечных.

– Индивидуальное меню для собак составляю уже несколько лет, – делится Татьяна Подколзина. – В Казахстане обучиться этому пока нельзя, поэтому обучение проходила в России. Большая половина проблем у животных исправляется питанием. Болячки-то почти как и у людей. Клочками выпадает шерсть после родов, запоры, диарея, алопеция, аллергия, артрит, рахит – список того, что корректируется питанием, можно еще продолжать. Помимо натурального кормления можем подобрать и промышленный корм. Все станет ясно после сдачи анализов и сбора полного анамнеза. Верится с трудом, но некоторым собакам показан веганский рацион. Владельцы моего подопечного много лет мучались, не понимая, что с их любимцем. Обратились ко мне, и, после того как был собран весь анамнез, выяснилось, что у собаки при накопительном эффекте непереносимость животного белка. На сегодняшний день питомец почти полностью на веганской диете. В его меню из животных продуктов только конская требуха, все остальное – зеленые овощи и злаки. А в период стабилизации состояния и чистки употреблял только растительную пищу.

Помимо ежедневного индивидуального рациона Татьяна готовит для своих самых благодарных клиентов особые лакомства – собачьи тортики, суши, капкейки. Кстати, выглядят они нас­только аппетитно, что кажется запросто подойдут и человеку. Но стоит только понюхать, и аппетит как-то быстренько пропадает. Наверное, не надо в красках объяснять, как пахнет требуха или иные обожаемые собаками суперполезные кишочки. На сегодняшний день у Татьяны 54 собаки на индивидуальных рационах, и огромная очередь на онлайн-консультирование из других городов и стран. Абитуриентам, между прочим, есть над чем задуматься.

Выходят на арену малыши

А тем временем на ринг выводят самых умилительных участников – в фокусе категория «Беби». Любопытные малыши важно вышагивают по рингу, но стоит хендлеру остановиться, как плюшевые «дети» тут же плюхаются на землю, обнажая щенячьи розовые животы, зевают и требуют лакомство. Судьи, не скрывая умиления и восторга, заглядывают «бебикам» куда только можно. Щенки уверенно показывают зубы, делают стойку и норовят «подкупить» строгих судей – то и дело пытаясь облизнуть приезжих знатоков и отчаянно виляя хвостами.

Главный эксперт выставки судья международной категории из Испании, знаменитый хендлер Джоан Дель Пино считает Алматы городом самых красивых собак и добрейших жителей.

– Хотелось бы отметить отличную организацию выставки, большое количество достойных собак и шикарные породные качества, – отметил Дель Пино. – Основной фокус сегодня – это, конечно же, собаки, но хотел бы отметить и людей. Они у вас невероятно доброжелательны и гостеприимны. Остались только положительные эмоции. Столько заинтересованных искренних специалистов я здесь встретил. Особого внимания заслуживают местные хендлеры. Это профессионалы высочайшего класса. У многих из них большое будущее. В европейских странах дефицит подобных специалистов.

И собакам нужен продюсер

По словам самого титулованного хендлера и владелицы питомника стаффорд­ширских терьеров «Аргус» Евгении Гилевой, работа хендлера – это нечто среднее между дрессировщиком, психологом и продюсером. В общем – уметь надо все!

– Собак идеальных не бывает, есть достоинства и недостатки, – говорит Евгения Гилева. – Работа хендлера заключается в том, чтобы максимально сосредоточиться на достоинствах собаки. Даже хорошую собаку можно поставить так, что оценки она получит минимальные. У каждой породы своя стойка, свой темперамент, и это надо продемонстрировать. Плюс абсолютная адекватность к другим животным и людям. Большая часть оценки зависит от показа, от того, как преподнесет собаку хендлер. Подготовка к выставке начинается загодя. Часто приходится добавлять дополнительные витамины и физические упражнения, корректировать поведение. Учим питмоца не обращать внимания на раздражители. Шоу-собаками не рождаются, ими становятся.

Профессию хендлера сегодня осваи­вают все больше детей и подростков. Выставлять собак на ринге можно уже с девяти лет. Сегодня в рамках выставки проводится конкурс «Юный хендлер». Обучиться подобному навыку можно как в специализированных клубах, так и во Дворце школьников, где много лет функционирует кинологическая секция.

– Собак я выставляю около двух лет, – уточняет юный хендлер Арина Зивина. – Успехи своей собаки окрылили, и я стала заниматься этим более углуб­ленно. Посещала специализированные занятия, изучала анатомию животных. Сегодня это уже не просто увлечение и радость, но и деятельность, приносящая ощутимый доход.

Друзья, ушедшие из моды

Не в пример уставшим от подготовки к выставке владельцам хендлеры выглядели блестяще – ухоженные, аккуратные, подтянутые. Их подопечные ничуть не уступали. Не зря же в груминг-салоны Алматы записаться в дни перед выставкой было просто нереально. Лучшей собакой выставки стала афганская борзая – стройная, изящная, больше похожая на трепетную лань. Кстати, «афганы» стали редкостью в Казахстане, как и ставшие популярными после выхода фильмов «Лесси» и «Приключения Электроника» эрдельтерьеры и колли. Но на смену им вкатились пушистые рычащие комочки-шпицы, неуклюжие весельчаки булли, с триумфом вернулись на пьедестал популярности доберманы.

Заподозрить, что в павильоне, где проходила выставка, одновременно находятся более двухсот собак, было нереально. Питомцы, соблюдая выставочный этикет, вели себя очень достойно. Чудили традиционно лишь хаски и заводные шпицы. Последние шепотом выясняли отношения с сородичами, удержаться от смеха было просто невозможно. Даже ругаются выставочные собаки интеллигентно.

Кстати, по словам главного организатора выставки Ольги Мамоновой, мода на определенную породу – это катастрофа. Люди, не изучив особенности породы, слепо обзаводятся популярным питомцем, а потом хватаются за голову, когда веселый питбуль «съедает» диван, а милая хаски охотится на другую домашнюю живность и устраивает постоянные побеги.

Задумавшись о собаке, необходимо тщательно взвесить все за и против, понимать всю степень ответственности и уж потом изучать породы и подбирать ту, которая подходит по темпераменту или предназначению. А может, вполне подойдет пушистый друг без медалей и титулов, которого можно взять из приюта, почистив карму на годы вперед?