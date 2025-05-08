В США начинают производство термоядерных бомб

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 изготовят в мае 2025 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Соединенные Штаты рассчитывают начать позднее в мае серийное производство новейших термоядерных авиабомб B61-13 - с опережением графика почти на год. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Тереза Роббинс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Кроме того, НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», - заявила она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Программа (модернизированных ядерных боеголовок для предназначенных для запуска с подводных лодок баллистических ракет Trident II)W88 Alteration 370 сохранила стопроцентное выполнение графика поставок ВМС США и должна завершить производство к концу 2025 финансового года», - отметила Роббинс.

«Программа (ядерных боеголовок) W80-4 по-прежнему соответствует графику ВВС для (крылатой) ракеты большой дальности, и мы ожидаем изготовления первого серийно выпущенного экземпляра в сентябре 2027 года», - сказала и. о. руководителя НУЯБ.

Решение о производстве боезарядов B61-13 было принято в 2023 году предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Его подвергли критике многие эксперты в США и за рубежом, выступающие за дальнейшее сокращение ядерных вооружений в мире. В числе таких организаций были Федерация американских ученых (FAS) и Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). 

#производство #США #бомба

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